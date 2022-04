Harry’s House, il nuovo album di Harry Styles è in pre-ordine

A tre anni dall’album Fine Line, Harry Styles è pronto ad aprire una nuova era musicale e tornare col nuovo disco di inediti anticipato dal singolo As It Was in rotazione radiofonica da qualche giorno. Harry’s House, questo il titolo dell’album, sarà disponibile dal 20 maggio prossimo, pubblicato da Columbia e Erskine Records.

Harry’s House, la tracklist del nuovo album di Harry Styles

Il cantautore britannico, ex membro dei One Direction, ha annunciato l’imminente arrivo del terzo disco di inediti lo scorso 23 marzo, svelando la cover e confermano che sarà composto da 13 tracce al momento non ancora annunciate se escludiamo As It Was, che sarà la traccia n. 4. Non sappiamo neanche se ci saranno collaborazioni con altri artisti, ma con l’avvicinarsi dell’uscita tutti i dettagli ancora mancanti saranno svelati.

La buona notizia, però, è che nonostante il mistero è già possibile pre-ordinare una copia di Harry’s House in CD e vinile.

Tutte le edizioni di Harry’s House già in pre-ordine

Harry’s House di Harry Styles sarà disponibile dal 20 maggio 2022, ma già da oggi è possibile pre-ordinarne una copia scegliendo tra la versione in CD e quella in vinile

