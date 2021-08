Quando uscirà il nuovo album di Harry Styles? Non prima del 2022. Queste sono le ultime indiscrezioni, legate ai prossimi progetti del cantante inglese, che escludono musica inedita in uscita prima della fine di quest’anno. Si dice, infatti, che ci voglia ancora un po’ di tempo prima che Styles rilasci nuovo materiale.

Una fonte definita come “ben informata” ha svelato alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun:

“Harry ha passato del tempo a lavorare sulla musica che probabilmente sarà inclusa nel suo terzo album. Ma non è finita ed è ancora abbastanza lontana dal pubblicarla. Si aspettava di essere in tour per la maggior parte dell’anno scorso e questo gli avrebbe dato il tempo di scrivere l’album quest’anno, ma le cose non sono andate così”