“IL CONGIUNTIVO!“. Con molte più “o” finali e un entusiasmo pari al proprio eroe che si sta classificando primo alla maratona di New York. E invece è l’audio di chi sta ha registrato il video con un discorso di Harry Styles, in italiano, durante il concerto al Campovolo. Sabato 22 luglio si è conclusa la tappa europea del suo “Love on tour” con l’ultima data in calendario proprio a Reggio Emilia. E il cantante non si è risparmiato, dandosi al massimo per il suo pubblico, anche con un discorso in perfetto italiano.

“Stasera vi daremo il 100%. Poi sarà il momento di riposarci, per me. Sono molto stanco ma felice, molto stanco ma molto felice. Ma voglio che vi divertiate il più possibile come se fosse l’ultima volta, ok?”

In mezzo a “No, Va bene”, “Amore mio”, “Sì”, tra i commenti della ragazza che ha registrato il video, proprio quel “congiuntivooo” usato in maniera corretta da Harry Styles, ha acceso gli entusiasmi della fan. Perché, ahimè, purtroppo è sempre più in via di estinzione anche tra chi ascoltiamo in tv e sui social. E quel “divertiate” ha suscitato un brivido per chi li ha ascoltato

Harry speaking to the crowd in Italian at RCF Arena Reggio Emilia in Reggio Emilia, Italy – 22 July (via @witheldclouds) pic.twitter.com/CgpzGMZL5t — HSD Love On Tour (@hsdlot) July 22, 2023

“Tutto questo clamore per un congiuntivo?” penserete. Addirittura un trend topic sull’argomento e un pezzo? Fra poco ne parleranno ai Tg…

“IL DOPPIO CONGIUNTIVO AZZECCATO CHE FA IMPAZZIRE I FAN” IL TG1 NON È REALE EJEJEJEJRJ pic.twitter.com/E0z7MjLNYg — g (@zendayal0vebot) July 23, 2023

Ecco fatto.

E c’è chi si fa prendere dalla nostalgia di questa settimana, tra ragazze in tenda da una settimana circa, appelli con il nome e il numero a seguire, ‘epurati’ tutti del proprio cognome, e regole da rispettare (chissà se tutte le giovane in tenda sono riuscite ad entrare per prime…)

“Come faremo da oggi senza gli appelli, i meme su campovolo e fernanda number six, i servizi del tg1 bho è stata una settimana surreale mi mancherà tutto”

Come faremo da oggi senza gli appelli, i meme su campovolo e fernanda number six, i servizi del tg1 bho è stata una settimana surreale mi mancherà tutto pic.twitter.com/iJBKhXcSAu — sasi🪁 (@p0liedrico) July 23, 2023

“ha usato il congiuntivo è arrivato il momento di diventare fan” commenta qualcuno, ironico, ma forse anche un po’ serio…