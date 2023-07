Guè si esibirà in concerto stasera, 10 luglio 2023, all’Ippodromo Snai San Siro, con una nuova tappa del suo “Guè Live”. Il rapper è reduce da un inverno da numero uno: l’album Madreperla, interamente prodotto dalla leggenda dell’hip hop italiano Bassi Maestro, è stato certificato disco di platino a meno di due mesi dall’uscita (traguardo che va ad aggiungersi a una doppia certificazione platino per il singolo Cookies’n’Cream e a una certificazione oro per Mollami pt. 2). Un’ulteriore dimostrazione della longevità e dell’enorme apprezzamento della sua discografia da parte di legioni di fan di ogni età. Ed è proprio per portare in tutta Italia il suo immenso repertorio, dagli esordi fino agli episodi più recenti e alle collaborazioni che lo hanno reso celebre, che Gué ha immaginato il suo tour estivo 2023, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. A seguire le anticipazioni sulla scaletta e le informazioni sui biglietti del live.

Guè, Milano, concerto 10 luglio 2023, anticipazioni scaletta

Con una scaletta esplosiva che ripercorre il percorso musicale e artistico di Gué, dai suoi exploit più recenti fino agli esordi de Il ragazzo d’oro, il tour è impreziosito da uno speciale concerto-evento all’Ippodromo Snai San Siro di Milano (ribattezzato semplicemente LO SHOW) e toccherà tutte le principali città e arene estive d’Italia, da Torino con il Sonic Park di Stupinigi fino a location più vacanziere come Rimini, Olbia o Palermo. Un’occasione da non perdere per vedere all’opera uno dei veri pilastri del rap italiano.

In attesa della scaletta ufficiale, ecco i brani che sicuramente Guè interpreterà dal vivo, stasera:

Prefissi

Tuta Maphia

Figlio di Dio

Ti Levo Le Collane

Loco

Lifestyle

Free/Need U 2nite

Il ragazzo d’oro

Cookies N’ Cream

Mi hai capito o no?

Veleno

Mollami/Mollami Pt.2

Fast Life

Bling Bling (Oro)

Guè, Milano, concerto 10 luglio 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Guè all’Ippodromo Snai a San Siro. Si parte dai 46 euro per il Posto Unico fino ai 74.75 per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo Snai a San Siro

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro per il concerto di Guè:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.