Evandro è uno dei cantanti in gara ad Amici 2021. Nella prima puntata del talent show, è stato Rudy Zerbi a volerlo ascoltare e dargli la possibilità di entrare nella scuola.

19 anni, nato a Beirut, è un cantautore, suona la chitarra da quando ha 9 anni, ha iniziato a scrivere durante il suo anno scolastico in Inghilterra. Alla domanda “Sei fidanzato?” risponde “Sì, tantissimo ma mai troppo”. Era in generale, il piccione è il mio animale guida perché riesce a guardare i campi elettromagnetici, è usato da anni come messaggero ma nessuno se lo fila. Dice di non sopportare quando lo sottovalutano ma, dice, la presunzione deve essere però controbilanciato dal talento”.

Questa la descrizione del cantautore fatta, come scheda, da Maria de Filippi per presentarlo al pubblico. Tra i suoi inediti, Guacamole, che potete ascoltare cliccando qui. A seguire il testo della canzone che racconta di un cambiamento in una relazione, quando le cose cambiano, il profumo è meno intenso, le parole hanno un significato diverso. Si fugge, si scappa, si tenta una via di fuga per non affrontare il problema evidente.

E la tua voce se mi tiene sveglio

che era miele adesso è fil di ferro

mi perdo nei discorsi senza senso

parliamo un sacco ma non è lo stesso

il tuo profumo non è così intenso

e non lo sento forte come un tempo

non mi ricordo neanche che mi hai detto

l’ultima volta che eravamo stesi insieme al letto

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale come te

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

e scusa

E non è che ci sto male faccio finta

non voglio più ferirti

questa volta te la voglio dare vinta

e sono un pigro per amare

che non c’ho neanche voglia

di pensare o respirare

e la mia vita è come il guacamole

mille ingredienti ma è monosapore

e non ti voglio offrire il mio cuore

che poi pretendi tutto quanto il circolatore

E’ che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

Scusa e scusa

Ma se non sono qui

E se non sono qui