Grande Fratello a rischio a Settembre? Cosa sta succedendo dietro le quinte

L’annuncio dei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv a quanto pare non è definitivo. Pier Silvio Berlusconi si è infatti riservato la possibilità di attuare alcuni cambiamenti nel caso in cui alcuni programmi non vengano realizzati secondo quanto richiesto dalla dirigenza di rete. Durante l’evento di presentazione della prossima stagione tv, l’AD si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti, diversi i successi conseguiti dalla reti del Biscione, è certo che è stata intrapresa la giusta strada.

Berlusconi ha anche riconosciuto che sono stati fatti diversi errori che hanno compromesso gli ascolti: da La Talpa a The Couple, ma anche format consolidati come Il Grande Fratello e L’Isola dei famosi hanno faticato a mantenere lo share sufficiente e a battere la concorrenza dell’altre reti. Anche per questo che la dirigenza Mediaset è corsa ai ripari e ha reclutato, per risollevare le sorti della casa più spiata d’Italia, niente meno che Simona Ventura che conosce bene le dinamiche dei reality. La Ventura condurrà la versione nip del GF, mentre Signorini quella Gold: le due edizioni si alterneranno cedendo il testimone l’una all’altra.

Berlusconi è certo che il cambiamento sarà accolto in modo favorevole dal pubblico che potrà seguire due format diversi, e affezionarsi, visto la minore durate ai vari concorrenti. Il che permetterà anche di reclutare meno inquilini e evitare la presenza di troppe persone. In tal modo il reality acquisterebbe anche maggiori contenuti e i concorrenti scelti avrebbero più tempo per raccontare il loro vissuto personale. Tuttavia il piano annunciato da Berlusconi potrebbe subire uno stop: secondo alcuni rumors anche il Grande Fratello nip, che è in programma da Settembre, è a rischio: cosa succede?

Grande Fratello Gold: la condizione di Berlusconi

Simona Ventura sarà alla guida de Il Grande Fratello Nip da Settembre anche se il veto che Berlusconi ha posto a Signorini e alla sua versione Gold del reality potrebbe coinvolgere anche la conduttrice. Berlusconi ha infatti sottolineato che il GF Gold si farà solo se Signorini gli presenterà una lista di veri vip: “L’edizione Gold si farà solo se troveremo personaggi veramente importanti”. Una condizione non facile da rispettare anche per l’ex direttore di Chi, che gode dell’amicizia e stima di moltissimi personaggi noti.

I vip a cui fa riferimento Berlusconi sono tutti quei personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche dell’informazione e sport, che si sono distinti per meriti personali e non volti che hanno conquistato l’attenzione sui social. L’amministratore delegato punta ancora una volta ai contenuti e desidera evitare tutti quei vip che sono tali solo per i milioni di like e visualizzazioni ottenuti in rete. Signorini è al lavoro per redigere la sua lista, ma l’impresa non appare facile.

Alfonso Signorini a rischio il Grande Fratello Gold

Il Grande Fratello Gold potrebbe non andare in porto e questo creerebbe dei problemi ai palinsesti Mediaset. Tuttavia sembra che Simona Ventura sia pronta ad adeguarsi all’esigenze dell’azienda, ha dato la sua disponibilità a prolungare, se serve il suo reality. Questo metterebbe a rischi la messa in onda della versione gold della casa più spiata d’Italia e anche il posto di Alfonso Signorini, che dopo diverse stagioni, dovrebbe rinunciare alla conduzione.

Per ora non ci sono altri rumors, ma a quanto pare il dietro le quinte del noto reality è molto vivace e non sono esclusi cambi di rotta a pochi giorni dal debutto. Non resta che monitorare la situazione.