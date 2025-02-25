Gracie Abrams è in concerto all’Unipol Forum di Assago (Milano) con la data italiana del suo “The Secret of Us” tour che ha l’omonimo titolo del suo ultimo disco di inediti.

“The Secret of Us” è stato pubblicato a giugno e ha raggiunto la n.1 nella classifica in Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi, oltre a raggiungere la seconda posizione nella classifica americana degli album Billboard 200.

Il singolo “I Love You, I’m Sorry” è tra i brani più ascoltati al mondo su tutte le piattafome digitali, ha raggiunto la top10 su Spotify USA, la top20 su Spotify a livello globale ed è diventato virale su TikTok, raccogliendo oltre 3 miliardi di visualizzazioni.

L’album è stato co-prodotto dal suo amico e frequente collaboratore Aaron Dessner (The National), e questo progetto segna la prima volta che Gracie stessa ha preso parte al processo di produzione. La Abrams ha anche arruolato l’amica di lunga data Audrey Hobert per co-scrivere gran parte dell’album.

Sulla collaborazione con l’amica Audrey Hobert in questo disco, Gracie ha dichiarato in una recente intervista:

“Sono profondamente appassionata del processo di scrittura di ogni singola canzone che abbiamo realizzato insieme. Erano basate su semi di verità, su esperienze reali della realtà di avere 24 anni. Innamorarsi o uscire da una relazione o scoprire di più su se stessi nel contesto di una persona nuova. Tutti questi sentimenti che spesso sono caotici e imbarazzanti… e farlo con qualcuno di cui mi fido ci ha fatto sentire come se respirassimo. Tutti i miei ricordi legati al processo di realizzazione di questo album mi fanno capire quanto sia importante per me l’amicizia.”

A seguire la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sul Merchandising e sui biglietti:

La scaletta di Gracie Abrams, concerto 25 febbraio 2025

Felt Good About You

Risk

Blowing Smoke

21

I Love You, I’m Sorry

Where Do We Go Now?

Gave You I Gave You I

Mess It Up

Friend

Rockland

I Know It Won’t Work

Camden

Normal Thing

I Told You Things

Let It Happen

Tough Love

Two People

Cool

I Miss You, I’m Sorry

us.

Free Now

That’s So True

Close to You

Il concerto di Gracie Abrams è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 25 febbraio 2025 a Milano.

Il live inizierà alle 21.

Gracie Abrams Merch

Ecco qualche anticipazioni sul Merchandising:

QUI IL SITO MERCH UFFICIALE DI GRACIE ABRAMS.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago

Ecco tutte le indicazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.