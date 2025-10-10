Gorillaz, unica data a Trieste per i 25 anni del gruppo: The Mountain Tour in Piazza Unità d’Italia il 25 luglio 2026

In attesa del nuovo album “The Mountain” (marzo 2026), la band virtuale di Damon Albarn e Jamie Hewlett annuncia uno show-evento a Trieste: visual immersivi e setlist celebrativa per i 25 anni del gruppo.

I Gorillaz tornano sul palco ma cosa più importante tornano in Italia con “The Mountain Tour” e fissano un’unica, spettacolare tappa italiana: sabato 25 luglio 2026, Trieste, Piazza Unità d’Italia.

Sullo schermo e sul palco prenderanno vita come sempre 2D (voce), Murdoc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarra), per un live che fonde musica, arte e animazione nel segno dei 25 anni di carriera della band.

Tour e nuovo album “The Mountain”

L’annuncio del concerto triestino arriva a quattro anni dall’ultima apparizione italiana e anticipa l’uscita di “The Mountain”, attesissimo nuovo album in arrivo a marzo 2026. Il primo assaggio è già fuori: “The Happy Dictator” ha riacceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo. In scaletta, un viaggio nell’intero catalogo della band, tra classici e sorprese, con un impianto visual rinnovato e atmosfere immersive.

Biglietti: quando e dove acquistarli

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 10 ottobre sui consueti circuiti ufficiali nazionali e internazionali. L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, in collaborazione con Comune di Trieste, FVG Music Live, VignaPR e Live Nation Italia.

L’entusiasmo di Trieste per i Gorillaz

“L’arrivo dei Gorillaz in Friuli Venezia Giulia nel 2026 rappresenta un’occasione straordinaria non solo dal punto di vista musicale, ma anche per la promozione turistica del nostro territorio– afferma – il governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – la capacità dei Gorillaz di unire più generazioni li rende un riferimento culturale in linea con un territorio che punta su apertura, qualità e innovazione. Il concerto rientra nella rassegna Go to Pordenone & friends, che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 e Pordenone 2027 in una serie di celebrazioni che saranno davvero indimenticabili.

“Siamo davvero entusiasti di ospitare una band di fama mondiale nella nostra Piazza Unità d’Italia – aggiunge il sindaco Roberto Di Piazza – i grandi concerti hanno dimostrato di portare benefici economici, culturali e turistici, dunque vogliamo continuare su questa strada”.

Chi sono i Gorillaz

Creati dal cantante e fondatore dei Blur Damon Albarn e Jamie Hewlett, i Gorillaz hanno ridefinito il concetto di band virtuale, conquistando BRIT e Grammy e collaborando con icone e nuove voci ospiti. La squadra dei Gorillaz si è arricchita di personaggi straordinari nel corso degli anni: da Elton John a Little Simz, e ancora MF DOOM, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, slowthai, Kali Uchis, Sidiki Diabaté.

Otto gli album all’attivo – da “Gorillaz” (2001) a “Cracker Island” (2023) – e un immaginario che ha cambiato per sempre il dialogo tra musica, fumetto e animazione. Con “The Mountain”, il viaggio riparte da Trieste. Anche se in realtà il loro tour comincerà prima, e dal Regno Unito. E la band è reduce da un travolgente successo con la presentazione del nuovo disco nel corso di quattro serate alla Royal Albert Hall a Londra.

Tour dei Gorillaz in UK

Mar 21 – Co-op Live, Manchester

​Mar 22 – bp pulse LIVE, Birmingham

​Mar 24 – OVO Hydro, Glasgow

​Mar 25 – First Direct Arena, Leeds

​Mar 27 – Utilita Arena, Cardiff

​Mar 28 – Motorpoint Arena, Nottingham

​Mar 29 – M&S Bank Arena, Liverpool

​Mar 31 – SSE Arena, Belfast

​Apr 01 – 3Arena, Dublin

​Jun 20 – Tottenham Hotspur Stadium, London