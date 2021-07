Anche quest’estate, Giusy Ferreri ha pubblicato un tormentone estivo, Shimmy Shimmy, nuova collaborazione con Takagi & Ketra, dopo Amore e capoeira e Jambo, pubblicati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Shimmy Shimmy ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro dalla FIMI. Amore e capoeira e Jambo, invece, hanno rispettivamente ottenuto il quintuplo Disco di Platino e il quadruplo Disco di Platino.

Giusy Ferreri tornerà ad esibirsi dal vivo quest’estate con il tour Giusy Ferreri Live 2021 che avrà inizio il prossimo 24 luglio, con la data di Vigevano, e che terrà impegnata la cantante fino a fine agosto. In fondo, trovate tutte le date confermate.

Giusy Ferreri condividerà il palco con una band composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Oltre ai tormentoni estivi degli ultimi anni, ai quali vanno aggiunti anche Roma-Bangkok e La Isla, la cantante proporrà dal vivo i suoi pezzi più celebri come Non ti scordar mai di me, Novembre, Il mare immenso, Ti porto a cena con me, Volevo te e Partiti adesso.

Giusy Ferreri Live 2021: le date

24 luglio – Castello Sforzesco di Vigevano (PV)

27 luglio – Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI)

29 luglio – all’interno di Lazzaretto On Stage a Bergamo

30 luglio – all’interno della Notte Rosa – Misano Adriatico (RN) (ingresso gratuito con prenotazione)

31 luglio – Corso Trento a Ladispoli (RM) (ingresso gratuito con prenotazione)

6 agosto – Piazza Vittorio Veneto di Sammichele di Bari (BA)

9 agosto – Porto Turistico di Procida (NA)

16 agosto – Lungomare di Strongoli (KR)

28 agosto – Foro Festival Piazza Italia di Carmagnola (TO)