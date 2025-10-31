Giuliano Sangiorgi, avete visto la sua casa? Vista mozzafiato sulla Città Eterna

La casa mozzafiato, con una vista incredibile sulla Capitale, sul cantante e frontman de I Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha scelto di vivere nel cuore di Roma, città che ormai considera la sua seconda casa dopo aver lasciato la sua terra natale in Salento.

L’artista originario di Nardò, cresciuto a Copertino, ha trovato nel suggestivo rione Monti un rifugio ideale dove trascorrere il tempo libero insieme alla compagna Ilaria Macchia, sceneggiatrice e scrittrice, e alla loro figlia Stella. La casa di Sangiorgi, un attico elegante con vista panoramica sulla Città Eterna, è diventata protagonista dei suoi post social, rivelando un ambiente che unisce storia, luce e design contemporaneo.

Un attico con vista mozzafiato sulla Città Eterna

L’appartamento di Giuliano Sangiorgi si trova all’ultimo piano di un palazzo signorile nel cuore di Roma, da cui si gode di una vista privilegiata sul centro storico. Le ampie finestre ad arco, tipiche dell’architettura romana, illuminano gli ambienti interni e incorniciano il panorama di palazzi d’epoca pieni di fascino e storia. Il terrazzino è un vero e proprio angolo di paradiso, arredato con un comodo divano grigio chiaro e cuscini a contrasto, perfetto per rilassarsi ammirando le bellezze della città eterna.

L’atmosfera che si respira tra le mura di questa abitazione è quella di un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Il soffitto con travi a vista, in parte lasciate naturali e in parte tinteggiate di bianco, conferisce agli spazi un senso di ampiezza e luminosità. Le pareti completamente bianche e il grande open space contribuiscono a rendere l’ambiente ancora più arioso e accogliente.

La casa di Sangiorgi è un esempio di stile raffinato che integra elementi classici con tocchi contemporanei. Tra le caratteristiche più suggestive, spiccano le porte ad arco, i lucernari originali e un camino in marmo scuro sormontato da uno specchio con cornice intarsiata in legno, che testimoniano la cura per i dettagli d’epoca. Questi si sposano con materiali moderni come il pavimento in cemento resina, presente in tutti gli ambienti, che dona un tocco di contemporaneità all’intero appartamento.

Nel living, un grande open space organizzato in zone ben distinte, spicca una libreria color antracite che si estende quasi fino al soffitto, fungendo da elemento divisorio tra la zona pranzo e quella dedicata al relax. Il legno, utilizzato negli armadi a muro e nei tavoli in massello, è un materiale ricorrente che aggiunge calore e carattere agli ambienti.

Non poteva mancare nella casa di un musicista un angolo interamente riservato alla sua più grande passione. Il cantante è circondato da fotografie, quadri e strumenti musicali, tra cui diverse chitarre e un pianoforte a muro in legno, che occupa un posto d’onore nella stanza. Questo spazio rappresenta il cuore pulsante dell’abitazione, dove Giuliano Sangiorgi può coltivare e dare forma alla propria creatività artistica lontano dal clamore del palco e degli impegni lavorativi.

Attraverso i suoi profili social, il cantante condivide con i fan scorci di questa dimora unica, mettendo in luce non solo la bellezza degli spazi ma anche la serenità e l’intimità che la casa riesce a offrire. Un rifugio nel cuore di Roma, dove passato e presente si incontrano in un connubio armonioso che riflette la personalità eclettica e sensibile di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.