Giulia Stabile dimentica Sangiovanni? Tutti gli indizi sulla nuova storia con Holden

La ballerina Giulia Stabile e il cantante Holden sarebbero stati avvistati in vacanza a Porto Cervo. Il gossip impazza.

Giulia Stabile, la ballerina diventata celebre grazie alla vittoria di Amici nel 2020, sta facendo parlare di sé non solo per la sua carriera in ascesa, ma anche per la sua vita privata. Negli ultimi giorni, sono emersi nuovi indizi che sembrano confermare una nuova relazione. E ancora una volta la Sardegna sarebbe galeotta.

Giulia Stabile ha sempre cercato di mantenere una certa privacy riguardo alla sua vita sentimentale, nonostante la crescente notorietà. La sua carriera è infatti un costante mix di successo e attenzione mediatica. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo talento in Amici, la giovane ballerina ha cercato di concentrarsi sulla sua passione per la danza e su progetti professionali.

Un viaggio a Porto Cervo

Le prime speculazioni sono nate quando Giulia e Holden sono stati avvistati insieme a Porto Cervo, un angolo esclusivo della Sardegna, dove hanno trascorso qualche giorno di vacanza. Non sono mancati i momenti in cui i due sono apparsi affettuosi l’uno con l’altro, alimentando il gossip riguardo una presunta storia d’amore. A scatenare l’attenzione sono stati i post social, dove la ballerina ha pubblicato alcune storie che mostrano la sua estate al mare, spesso accanto a una figura misteriosa, che molti hanno rapidamente associato a Holden.

Tra sorrisi e scene di vita quotidiana, i follower della Stabile sono stati attenti a cogliere ogni dettaglio. Un indizio che non è passato inosservato è stato un bacio rubato, immortalato in una delle sue storie, che ha fatto subito il giro del web. Tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali né conferme dirette da parte dei due, il che ha solo aumentato il mistero attorno a questa presunta relazione.

Questa non sarebbe la prima volta che Giulia Stabile viene associata a presunti flirt. Pochi mesi fa, infatti, la ballerina era stata fotografata in atteggiamenti intimi con un altro ex partecipante di Amici, Matthew, anche lui appartenente alla stessa edizione di Holden. Tuttavia, quella relazione non è mai stata confermata, e le speculazioni si sono rivelate perlopiù infondate. Così come si è parlato della presunta relazione con il cantante Sangiovanni.

Allo stesso modo, per Holden, il gossip non è certo una novità. Il giovane cantante è stato al centro di voci che lo vedevano legato a Sarah Toscano, la vincitrice della stessa edizione di Amici in cui lui stesso aveva partecipato. Anche in quel caso, sebbene i fan avessero ipotizzato una relazione, entrambi hanno smentito categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale, definendolo un semplice malinteso alimentato dalla fantasia del pubblico.