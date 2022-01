Dal 21 gennaio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Come le rockstar” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di Giulia Molino, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 17 dicembre.

“Come le rockstar” è una canzone sulla consapevolezza che permette di liberarsi dalla trappola di un amore tossico. È un brano che incita ad amare se stessi, a saper riconoscere ciò che ti sottrae energia e a saper vivere al meglio delle proprie possibilità, come le rockstar. Il testo è stato scritto da Giulia Molino, mentre la musica è stata composta con Manuel Finotti.

Ecco le parole di Giulia Molino sul nuovo progetto:

“Ci sono legami malati che ti annullano, che spengono, giorno dopo giorno, la tua luce. Ma devi scegliere di brillare, perché l’amore è energia, non una stanza buia in cui rinchiudersi a cercare le proprie colpe. Altrimenti, meglio stare soli e innamorarsi di se stessi, vivere al meglio la propria vita, come le rockstar.”

Il video rappresenta il caos che vive nella mente di Giulia. Infatti, è questo il motivo per cui barcolla tra le strade di una notturna e silenziosa Roma. Silenzio, quello, contrapposto al rumore dei passi che cercano risposte. Potete vederlo cliccando qui.

Abbiamo intervistato Giulia Molino per parlare del suo nuovo singolo, Come le rockstar.

Questo pezzo nasce per il desiderio di parlare di una mia esperienza, come sempre mi capita. Il titolo può essere discordante rispetto al contenuto del brano. Dal titolo non si immagina che il contenuto sia quello. L’aspirazione di Giulia è quella di vivere al pieno delle sue emozioni, come una rockstar farebbe. Ma, come ogni persona, vivo delle emozione contrastanti. Parlo di una relazione che -nonostante il mio impegno- mi sottrae energia e me ne rendo conto.