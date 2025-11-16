Giovanni Allevi, di cosa parla il suo docufilm “Back to Life”: quando esce, dove vederlo e cosa rivela del compositore di Ascoli Piceno

Giovanni Allevi ha parlato del suo docufilm Back to Life, il suo nuovo progetto: date di uscita e dove vederlo.

Il compositore e pianista Giovanni Allevi torna a raccontarsi attraverso un progetto cinematografico che svela il suo lato più intimo e umano.

Dopo la dura battaglia contro il mieloma multiplo cronico, Allevi è protagonista di un docufilm che mette in luce non solo la sua arte, ma anche la sua straordinaria forza interiore.

Il docufilm “Back to Life”: un viaggio nella rinascita di Giovanni Allevi

“Back to Life” è il titolo del documentario diretto da Simone Valentini, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 come Special Screening. Il film sarà distribuito nelle sale italiane il 17, 18 e 19 novembre, offrendosi come testimonianza di un vero e proprio “ritorno alla vita”. Il pianoforte, strumento che Allevi suona da oltre trent’anni, diventa simbolo di questa rinascita, ogni nota carica di emozioni e di un racconto personale che va oltre la musica. Il 2024 è stato un anno cruciale nella vita del compositore di Ascoli Piceno, segnato da una lunga inattività dovuta alla malattia, interrotta da una ripresa carica di speranza e musica.

In questi mesi, Allevi ha dato vita a un tour Piano Solo, riaffermando il suo legame con il pubblico, che si è dimostrato più forte che mai. Tuttavia, anche le attività quotidiane richiedono ora un’attenzione speciale, testimonianza delle difficoltà affrontate e superate con determinazione. Dopo la diagnosi di mieloma multiplo cronico, una forma di tumore del midollo osseo, Allevi ha trasformato il dolore in fonte d’ispirazione. Il compositore ha raccontato di essersi chiesto quali note potessero corrispondere alle lettere della parola “mieloma”, da cui è nata una nuova melodia.

Durante il periodo di degenza ospedaliera, ha composto un concerto per violoncello e orchestra, strumento scelto proprio per le difficoltà legate al tremore delle mani che gli impediva di suonare il pianoforte. Il documentario offre uno sguardo intimo e delicato sulla quotidianità di un artista che, dopo una lunga pausa, riprende con pazienza ed entusiasmo il proprio percorso musicale. Attraverso le testimonianze di amici e colleghi, il pubblico scopre la figura di un uomo definito “eroe gentile”, capace di affrontare la malattia mantenendo un sorriso che rappresenta la sua più grande forza.

Giovanni Allevi ha sottolineato: «Sono orgoglioso di questa definizione e spero che il dolore e la paura, ancora presenti nel mio corpo, non intacchino questo sorriso che voglio mantenere vivo». Il rapporto con i fan è diventato un momento di grande condivisione emotiva: «Quando la gente mi incontra si commuove, e anch’io con loro. Ho sentito un amore immenso, inaspettato: quegli abbracci e quella sincerità sono stati una meravigliosa sorpresa. Significa che abbiamo lasciato cadere le maschere e ci siamo connessi a qualcosa di puro e profondo».

Il docufilm è anche una dedica sentita alla sorella Stella, scomparsa poco dopo la diagnosi di Allevi. Il compositore l’ha ricordata come una figura fondamentale nella sua vita: «Le devo tutto – ha detto – mi ha fatto scoprire la musica, la poesia e la filosofia. È stata un gigante nella mia esistenza». Questo legame affettivo si riflette nelle note e nei messaggi che Allevi continua a trasmettere con la sua musica, che oggi assume un significato ancora più profondo.

Da dicembre, Giovanni Allevi riprenderà il suo tour in Italia e in Europa, portando sul palco non solo le sue composizioni, ma anche l’esperienza di un percorso di rinascita che ha toccato profondamente chi lo segue da anni. Il docufilm “Back to Life” è dunque un invito a riconoscere la forza della vita e della musica, che si intrecciano indissolubilmente nel racconto di un grande artista contemporaneo.