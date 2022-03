Gio Montana è stato il secondo eliminato nella prima puntata di Amici 2022. Nella prima parte del talent show, a dover abbandonare il programma è stata la ballerina Alice, componente della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Successivamente, a rischio eliminazione sono finiti Christian e Gio Montana.

I ragazzi sono stati mandati nella casetta e il responso dei giudici è stato rivelato da Maria De Filippi, in collegamento con gli allievi del talent show, protagonisti dello show. Christian può continuare il suo percorso all’interno del programma mentre Gio Montana ha dovuto abbandonare Amici 2022.

E lui stesso, di prima mattina, ha condiviso una story su Instagram per ringraziare i fan e il pubblico che l’ha sempre sostenuto:

Sono le 8 del mattino, sono sul treno, direzione Milano, finalmente rivedo la mia famiglia, finalmente rivedo i miei amici, il mio produttore con cui farò tante cose belle per voi. Ci tenevo a ringraziarvi tutti quanti del supporto, per il calore e l’affetto che mi state regalando, perché non è scontato, per me è molto importante. Quindi ci tengo a ringraziarvi tutti quanti di cuore, piano piano mi conoscerete sempre più finalmente tramite i social, un bacione, ci sentiamo presto.

Il percorso di Gio Montana è stato complicato e a rischio fin dalle ultime settimane. A volerlo all’interno di Amici 2022 è stata Anna Pettinelli. A causa, però, di alcune incertezze durante le ultime puntate del programma, proprio l’insegnante -in collegamento video- ha voluto eliminare il cantante dalla sua squadra poiché non lo riteneva pronto per il serale. Una decisione che ha fatto discutere e che ha portato Rudy Zerbi a intervenire e sceglierlo per il suo team. Gio Montana è riuscito così ad accedere al serale di Amici 2022 ma è stato eliminato proprio in questa prima serata, senza nemmeno potersi esibire durante le sfide tra le varie squadre.

Abbiamo parlato di un’occasione mancata per il cantante, visto anche l’ingresso last minute, E, nonostante la sua partecipazione lampo al serale di Amici 2022, la sensazione rimane la medesima.