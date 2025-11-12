Gigliola Cinquetti, sapete dove vive? Un posto incantevole lontano dal caos cittadino

Classe 1947 Gigliola Cinguetti è tra le artiste di maggiore successo del panorama musicale italiano. Più volte vincitrice del Festival di Sanremo, ha anche primeggiato all’Eurovision Song Contest nel 1964: una vittoria che l’ha consacrata cantante internazionale. Nata a Verona, da più di 40 anni la Cinguetti vive nei pressi della capitale, l’artista ha scelto una zona vicino Roma, ma lontana dal caos cittadino. E’ un posto incantevole: abita con il marito e i figli. Nonostante sia molto legata alle sue origini venete, tanto che in diverse interviste non ha mancato di ribadire quanto sia affezionata a Verona, la capitale è la sua città da tanti anni.

Nel 1979 ha sposato Luciano Teodori, incontrato per caso durante una vacanza a Ponza: un matrimonio stabile e consolidato, che non ha mai interessato il gossip. I due per diversi motivi hanno scelto la capitale per porre le proprie basi, ma hanno preferito allontanarsi dall’area metropolitana e abitare in una cittadina che si trova a pochi chilometri da Roma. Un posto davvero molto bello, dove il tempo sembra essersi fermato di cui la Cinguetti si è subito innamorata. Da ormai più di 40 anni Gigliola Cinguetti vive a Tivoli, in una splendida residenza dotata di ogni confort che rispecchia appieno la personalità composta e mai sopra le righe della cantante.

Non ci sono immagini della casa della storica cantante, anche perché la Cinguetti non ha un profilo ufficiale sui social. Tuttavia sembra che la dimora sia molto grande, prevalgono i colori chiari ma non mancano complementi d’arredo di valore. Inoltre è dotata di uno splendido giardino che circonda la villa. Sia la zona giorno che quella notte sono ampie e molto curate nei dettagli. Gigliola adora la sua abitazione e quando non è impegnata nel lavoro ama trascorrere il tempo in casa.

Gigliola Cinguetti e il legame con Verona

Dopo aver conquistato il successo Gigliola Cinguetti ha lasciato Verona per seguire la sua carriera, All’epoca era giovanissima e scegliere di abbandonare la città dov’è cresciuta non è stato facile anche per questo che ancora oggi, che è una donna adulta e affermata, quel legame è ancora vivo. Tuttavia vivere a Tivoli le piace, è una cittadina tranquilla che le permette di raggiungere Roma in poco tempo. Qui ha cresciuto i suoi figli ed è molto legata alla gente locale.

In una recente intervista la cantante ha parlato proprio dell’affetto che nutre per la sua città di origine: “A Verona resto molto riconoscente, lì sono nata e cresciuta, lì ho iniziato a cantare, mi fa molto piacere che la mia città mi ricordi. Sono cresciuta in un territorio meraviglioso, la mia è un’impronta che rimane e credo che il mio essere artista dipenda molto dal contesto in cui sono cresciuta, una città splendida. E poi appena posso ammetto che una scappata nella mia Lessinia la faccio sempre.”

Gigliola Cinguetti, quanto vale la sua casa Tivoli

Non ci sono dettagli sul valore dell’immobile dove abita Gigliola Cinguetti, ma secondo alcune stime del mercato immobiliare di Tivoli la proprietà dovrebbe avere un prezzo rilevante. Secondo recenti stime le vendite sarebbero stimate intorno ai 1.604 € al m2, un valore leggermente in rialzo rispetto allo scorso anno.

Nella cittadina non ci sono grandi palazzi, ma tutti condomini piccoli e villette a schiera e ville. Tivoli è immersa in un panorama naturale dove i monti Sabini le fanno da cornice. E’ un posto davvero bello e suggestivo dove si può vivere lontano dalla frenesia quotidiana tipica delle grandi città.