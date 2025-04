Gianni Morandi: età, moglie e figli, dove vive, carriera e vita privata. Tutto sul cantante bolognese

Gianni Morandi è l’eterno ragazzo della musica italiana. Nato a Monghidoro (Bologna) nel 1944 è nel cuore del pubblico da decenni con una carriera lunga e straordinaria fatta di successi, traguardi e anche televisione. Morandi con oltre 50 milioni di dischi e 7 partecipazioni al Festival di Sanremo ha fatto della musica leggera la sua bandiera e l’Italia nella sua musica ritrova un’icona che racconta un’epoca.

L’artista bolognese ha iniziato il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo da giovanissimo, quando come aiutante del padre in negozio, lavorava come venditore di bibite nel cinema della sua città e si esibiva come bambino prodigio, cantando nelle feste dell’Unità.

Il 1962 è l’anno che lo vede esordire nel mondo discografico con un brano diventato un classico “Andavo a cento all’ora”. La canzone viene inserita nei circuiti dei juke box (l’antenato di Youtube) donandole popolarità, diventando un vero e proprio tormentone di quell’estate. Segue un altro grande suo successo: nel 1962 esce Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e comincia a prendere parte a numerosi programmi televisivi come Alta pressione e Il signore di mezza età.

La carriera e i grandi amori

Gianni Morandi nell’arco della sua carriera si è appassionato oltre che alla musica anche alla settima arte. In ginocchio da te è il film che lancia un suo altro grande successo: Non son degno di te. Con questo brano Morandi vince il Cantagiro 1964 arrivando a un milione di copie vendute e rimanendo nella hit parade per ben 17 settimane. Altre sue canzoni famose sono Se non avessi più te, Si fa sera e La fisarmonica. Sono brani questi che ispirarono alcune pellicole cinematografiche, i celebri musicarelli che andavano molto di moda all’epoca.

Proprio grazie al musicarello di Non son degno di te, Gianni Morandi nel 1966 conosce la sua prima moglie Laura Efrikian dalla quale ha avuto tre figli: Marianna, Marco e Serena. Erano entrambi molto giovani e innamorati ma ad un certo punto nel 1979 il matrimonio giunse al termine. Su questa rottura molti anni più tardi l’attrice ha confessato al Corriere della Sera: Come in tutti i legami di coppia che finiscono, le cause sono complesse, sfaccettate. Nel nostro caso, fu determinante la crisi professionale che investì Gianni, dopo svariati anni di successi strepitosi e di riflettori puntati. Era una condizione che lui non riusciva ad accettare. Gli proponevo altre esperienze, viaggi che lo distogliessero dai suoi pensieri. Ma il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse”

Gianni Morandi ha una discografia molto lunga dalla quale spicca “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, la “canzone di protesta” contro la guerra in Vietnam uscita nel 1966. Gianni la volle incidere nonostante la contrarietà di Migliacci che preferiva che Morandi stesse alla larga dai brani cosiddetti “impegnati”. Gli anni Settanta lo hanno portato sul palco dell’ Eurovision Song Contest di Amsterdam con Occhi di ragazza con cui conquista l’ottavo posto. Seguono altri brani ma più di stampo politico.

Nel 1975 incide l’album Il mondo di frutta candita, scritto da Ivano Fossati e Oscar Prudente, ma il disco non ottiene successo. Conduce lo show Rete tre con Ombretta Colli e la sigla Sei forte papà lo riporta nelle classifiche. Si iscrive al Conservatorio ma non consegue il diploma.

Negli anni Ottanti Morandi torna alla ribalta: Canzoni stonate segna la sua rinascita, e seguono tournée negli Stati Uniti e in Canada. Incide brani di successo come Grazie perché, Uno su mille e 1950. Nel 1981 fonda la Nazionale italiana cantanti, squadra benefica di cui è stato presidente. Apri le porte è il brano che ha portato nel 2022 al Festival di Sanremo dopo 22 anni dalla sua ultima partecipazione.

Oggi Gianni Morandi è felicemente sposato con Anna Dan dalla quale ha avuto il suo quarto figlio, Pietro: “Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme” Ha raccontato anni fa a Radio Deejay