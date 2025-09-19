Gianna Nannini, non solo Londra: ecco le sue dimore da favola in Italia

Lei è un’icona assoluta della musica italiana, ma anche una donna che ha saputo ritagliarsi spazi unici in giro per l’Europa. Tre residenze, tre anime, tre modi diversi di raccontare sé stessa.

Stiamo parlando di Gianni Nannini, che negli anni ha acquistato ben tre case una più bella dell’altra: una casa elegante a Londra, una villa immersa nel verde in Toscana e un rifugio più intimo a Piacenza. Un vero e proprio viaggio tra città e campagna che riflette appieno la sua personalità multisfaccettata, sempre in bilico tra palcoscenico e tranquilla quotidianità.

Londra, la scelta di libertà di Gianna

La residenza principale di Gianna Nannini si trova a Londra, nel cuore di Kensington. Una zona elegante, cosmopolita e discreta, perfetta per chi come lei cerca un equilibrio tra vita pubblica e privata.

È qui che vive insieme alla compagna Carla e alla figlia Penelope, cresciuta in un ambiente aperto e libero da pregiudizi. La scelta di trasferirisi nella capitale inglese non è stata un capriccio ma una scelta ponderata, nonché un vero atto d’amore per la figlia. Come lei stessa ha raccontato in una intervista:

“Ho scelto di vivere a Londra perché così mia figlia Penelope può crescere senza preconcetti. Ho pensato di darle garanzie e rispetto. Allora da noi non c’erano nemmeno le unioni civili, figuriamoci la stepchild adoption”.

Sugli interni della casa londinese vige il massimo riserbo. Niente immagini pubbliche, nessun dettaglio svelato. Ma chi conosce la Nannini sa che Kensington è ben più di un prestigioso indirizzo; è a tutti gli effetti il suo porto sicuro, un angolo di città che sa essere al tempo stesso frenetico e accogliente.

La villa in Toscana

Se Londra rappresenta il presente cosmopolita, la Toscana resta per Gianna il cuore della memoria e delle sue radici. La cantante possiede la splendida Certosa di Belriguardo, una villa nella campagne senesi dove si respira natura e tradizione.

La rocker ha trasformato questa proprietà in un progetto agricolo legato al vino. La tenuta produce infatti etichette che portano il suo marchio, con tanto di pagina Instagram che racconta il lavoro nei campi e le bottiglie pronte per gli appassionati.

Nonostante l’amore per Siena, la villa è finita nel 2014 al centro di una indagine per presunta evasione fiscale, che aveva portato al sequestro temporaneo. Una parentesi poi superata che non ha scalfito l’amore per la Toscana. “Mi manca la mia terra. Mi manca il mio vino. Tornerò prima o poi”, aveva detto la rocker.

Piacenza, la casa del ritorno

C’è infine un’altra casa, meno nota ma altrettanto significativa, quella di Piacenza. Qui la cantante trova abitualmente rifugio dall’insistenza dei media, e può ricaricare le batterie tra un tour e l’altro.

Non è la residenza della mondanità ma quella della tranquillità. Una base perfetta che le permette di muoversi facilmente per lavoro senza rinunciare al calore dell’Emilia, una terra che ha sempre amato.