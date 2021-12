Arrivato al secondo posto nella finale di X Factor 2021, gIANMARIA ha annunciato ufficialmente i suoi primi live. Il cantante, scelto da Emma Marrone per il suo roster, ha svelato le prime tappe del suo tour, in partenza il 25 febbraio prossimo da Treviso. “Fallirò Tour” è il titolo scelto dal giovane artista, dato tra i favoriti ma sconfitto, proprio nella finale, da Baltimora, cantante del team guidato da Hell Raton. Per lui, comunque, un ottimo posizionamento e i primi frutti della sua partecipazione a X Factor con i live annunciati.

finalmente posso dirvelo, tra non molto abbiamo l’occasione di vederci. Finalmente.

25/02/22 TREVISO

27/02/22 TORINO

1/03/22 MILANO

3/03/22 ROMA

I biglietti sono disponibili da domani alle 14:00..❤️‍🔥

Dove ci vediamo?

Nel roster di Emma, gIANMARIA (all’anagrafe Gianmaria Volpato) sembra il ritratto della sua generazione: dall’aspetto curato e dai pensieri solidi, appare spesso sfuggente e introverso. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Si è fatto notare fin dalle selezioni soprattutto con i due suoi brani presentati alle Audition e ai Bootcamp, rispettivamente “I suicidi” e “Mamma scusa”; nel corso dei Live Show è stato protagonista di un intenso viaggio nel grande cantautorato italiano, portando cover di CCCP, Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Milva. Nel corso delle puntate dedicate ai brani originali, ha portato proprio “I suicidi” e “Senza Saliva”, mentre in semifinale ha cantato con Samuele Bersani.

Nel suo percorso iniziale a X Factor 2021, ha subito colpito ed emozionato i giudici grazie al brano “I suicidi“, un inedito presentato alle Auditions. Un brano che vuole essere una denuncia per la società attuale, molto efficace e immediato nelle immagini presenti nelle parole del testo. “Apri la bocca e ci sfondi la faccia” il commento di Emma dopo averlo ascoltato proprio nei primi casting, insieme ai colleghi giudici.

E adesso, dopo il secondo posto a X Factor 2021, per gIANMARIA ecco il momento del primo tour.