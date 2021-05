20-21 è il nuovo singolo di Gianmarco Gridelli, disponibile sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica.

Il brano, scritto dallo stesso Gianmarco Gridelli e con la produzione artistica di Adriano Pennino, è un viaggio attraverso le tragedie e i momenti difficili che si sono susseguiti in questi mesi: dagli incendi in Australia fino ad arrivare alla pandemia; mesi che sono destinati a cambiare irreversibilmente il mondo e le abitudini delle persone.

Il linguaggio è quello puro e trasparente di un ragazzo di 17 anni, che si contraddistingue per l’originalità con la quale racconta il periodo attuale: un countdown inusuale ma di grande effetto. Nel finale Gianmarco lancia un messaggio di speranza e fiducia per il futuro.

Ecco le parole del giovane cantante nel parlare del suo inedito rilasciato in queste settimane:

«Questo brano nasce in un momento difficile ma allo stesso tempo ha permesso una lunga pausa di riflessione. Il mio è un racconto di ciò che ho visto e vissuto in prima persona, con gli occhi di un ragazzo che guarda avanti cercando di trasmettere quella forza e quell’energia necessarie per ripartire con coraggio e determinazione. Tutto ciò senza dimenticare, ma con una nuova consapevolezza che dovrebbe rappresentare un monito per tutti gli uomini a vivere la vita e il pianeta in maniera diversa, per non continuare a distruggere il grande dono che la natura ci ha fatto”

Abbiamo intervistato Gianmarco Gridelli per parlare del suo nuovo brano, del periodo difficile del lockdown e di molto altro ancora. Potete vedere la video intervista qui sotto.

Gianmarco Gridelli, Biografia

Nato a Roma il 4 gennaio del 2004, Gianmarco Gridelli studia canto da otto anni (attualmente con il Vocal Coach Fabrizio Palma) e chitarra da tre. Inizia la sua carriera giovanissimo nel 2014, partecipando a numerosi concorsi canori come Piccole Voci Castrocaro, Tour Music Fest e Cantagiro e recitando come protagonista nel Musical “La Fabbrica di Cioccolato”, in scena al Teatro Quirino di Roma nel giugno 2017. Nel 2018 pubblica il suo primo inedito “This is Love”, che durante l’estate entra in rotazione in più di 100 radio. L’anno seguente esce il suo secondo brano “Follow Back”, il cui video supera le 300.000 visualizzazioni su YouTube. Nel frattempo è ospite in più occasioni del Live Festival Show, insieme ai più grandi artisti italiani ed è finalista ad Area Sanremo 2019/2020 con il brano inedito “Ti porto con me”. Nell’aprile del 2020 una sua interpretazione del brano “Gesù Cristo” di Mogol-Lavezzi diventa virale, superando un milione di visualizzazioni, a tal punto da catturare l’attenzione di Mogol, il quale riscrive il brano attualizzandolo per farlo cantare a Gianmarco. L’autore, successivamente, affida a Gianmarco un brano scritto da lui per la selezione di Sanremo Giovani, dove Gianmarco arriva fino alle Finali effettuando l’ultimo provino in RAI con Amadeus e la Commissione Artistica.