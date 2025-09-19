Gianluca Grignani papà orgoglioso: chi sono e cosa fanno i suoi quattro figli nati dall’amore con Francesca Dall’Olio

Il cantautore milanese, ha sempre fatto parlare di sé, non solo per le sue bellissime canzoni, i successi discografici, ma anche per la sua vita fatta di eccessi, di momenti bui e fragili, di cadute e di risalite. Eppure dietro la sua essenza da rocker c’è un papà fiero e presente, che ama seguire da vicino la crescita dei suoi quattro figli. Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona sono il frutto dell’amore con l’ex moglie Francesca Dall’Olio, fotografa e oggi anche insegnante di yoga, e rappresentano per l’artista il vero motivo di orgoglio nella vita.

Il 2020 è stato un anno molto particolare per Grignani, perchè è l’anno in cui finisce ufficialmente il suo matrimonio durato 17 anni. Un addio, raccontato dal cantante stesso, vissuto con maturità e rispetto reciproco, soprattutto pensando al benessere dei ragazzi. Nonostante la separazione, il rapporto con i figli è rimasto solido, fatto di dialogo, libertà e fiducia reciproca. La musica, certo, continua a occupare un posto centrale nella sua vita ma il ruolo di padre è per lui una priorità indiscussa.

Nonostante gli impegni sotto i riflettori, Gianluca pensa sempre ai figli. L’artista ha spesso raccontato di quanto ami osservare i loro progressi, i sogni e le inclinazioni di ciascuno, e di quanto siano importanti per lui nella costruzione di una quotidianità equilibrata e felice.

I quattro figli di Gianluca Grignani: tra passioni e sogni

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio hanno vissuto una bellissima storia d’amore: “L’ho sempre amata da quanto vent’anni fa l’ho incrociata sul set della Fabbrica di Plastica e tanto è bastato a fermare il tempo nel tempo, a farmi fidare di lei incondizionatamente. Oggi posso dirlo: mi è andata bene”. Ha rivelato il cantante.

Da questa unione sono nati i 4 figli. Ginevra, la primogenita, è nata nel 2004: secondo il racconto del cantante, è determinata e brillante a scuola, e il suo impegno accademico rappresenta per lui una grande soddisfazione. Giselle, nata l’anno successivo, coltiva una passione per le lettere e la letteratura, suscitando l’orgoglio del padre per la sua curiosità e sensibilità. Giosuè, nato nel 2009, è ancora giovane e in fase di scoperta del mondo, mentre il piccolo Giona, il più recente della famiglia, mostra già intelligenza e vivacità, facendo sorridere e commuovere Gianluca ogni giorno.

“Che papà sono? Non lo so, però riesco a farlo. La mia più grande soddisfazione è vedere che mia figlia prende un bel voto. Sono un padre permissivo, ma la libertà la devi considerare come la considero io. Se sei libero a casa mia, puoi fare quello che vuoi, ma devi considerare la libertà con i suoi valori e problemi e mia figlia l’ha capito. Sono molto fiero di lei. “ Ha aggiunto.