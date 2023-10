Lutto per Gianluca Grignani. E’ scomparso il padre del cantante che, via social, lo ha salutato con un cuore spezzato e una breve frase, insieme ad una foto -da bambino- insieme al genitore.

E per il resto ognuno giudichi se stesso…

Ciao papà 💔

Proprio al rapporto con il padre, Grignani aveva dedicato il brano “Quando ti manca il fiato”, presentato in gara al Festival di Sanremo 2023. Ai tempi, in una nostra intervista, il cantautore rivelò:

Questa canzone non l’ho scritta pensando a Sanremo, è stata una necessità, mio padre mi ha fatto questa telefonata, ed è uscita dal niente. Non c’è stata alcune premeditazione del reato (sorride). Non ricordo le sensazioni che ho provato in quel momento ma ho buttato nella canzone tutte quello che sentivo, che pensavo. Ogni volta che la canto rivivo quelle sensazioni, dell’abbandono, del fatto che le cose cambiano, l’esistenzialismo della vita. Provo sempre sensazioni diverse tutte le volte che la interpreto. Non è facile.

E la stessa frase usata da Gianluca Grignani nell’annunciare la morte del padre, era stata al centro di una domanda, rivolta all’artista.

All’interno della canzone, il tema del giudizio è sospeso. C’è la frase “E per il resto ognuno giudichi se stesso”. C’è il perdono, alla fine.

Sì, esattamente. In realtà la canzone l’ho scritto buttando giù tutto quello che sentivo quando mio padre mi ha chiamato, anni fa, quasi dieci. Poi è divenuta, è cambiata e non ho più parlato solo di mio padre ma anche di me, come padre. Ho parlato di esistenzialismo, di quando la vita ti fa mancare il fiato, di quando ti rendi conto che avrà una sua fine, forse anche per la prima volta. Il pezzo è come un mantra, cerca di dare una reazione a questa sensazione. Il reprise alla fine l’ho scritto perché avevo bisogno di sfogarmi e serve anche a chi ascolta la canzone.