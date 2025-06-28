Gianluca Ginoble rivede il suo cane dopo due mesi: la reazione dell’animale è virale VIDEO

Gianluca Ginoble è tra i cantanti più amati della scena musicale italiana, ma negli anni ha dimostrato di tenere molto anche alla sua famiglia. Originario di Roseto degli Abruzzi (Abruzzo), non ha mai perso occasione di tornare dai suoi genitori e da tutti i parenti nei momenti di pausa dalle attività lavorative che lo tengono impegnato tutto l’anno e in tutto il mondo. Lui è tra l’altro sempre stato molto legato alle proprie origini. Un aspetto – questo – che le è servito a “tenere i piedi per terra” nonostante la fama iniziata quando era solo un ragazzino.

Gianluca Ginoble con il suo cane: il video è virale

Sta circolando in rete un filmato, risalente al 2022, che ritrae il cantante de Il Volo in un momento unico con il suo cane. Da sempre appassionato di amici a quattro zampe, ha voluto condividere con i fan il momento più emozionante del suo ritorno a casa. Ginoble va infatti spesso in giro per il momento, nelle tournée che lo vedono impegnato insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone, e quando torna nel suo paese di origine è sempre una festa.

Un esempio lo si ha quando si vede il video diventato ormai virale in rete. “Ecco come reagisce il mio cane quando trascorre 2 mesi senza vedermi”. Il suo amico pelosetto si reca all’ingresso e, nel momento in cui lo vede, inizia a saltellare e a coccolarlo. Una dimostrazione di quanto lui sia legata al suo padrone.

Numerosi sono stati i commenti che hanno scritti i fan, tutti felicissimi di vedere il filmato e quel momento così speciale per l’artista. “Come amano loro nessuno può” – ha infatti scritto un utente del web – “amore incondizionato, puro, ingenuo. Ti sanno regalare emozioni forti“. E ancora: “Momenti preziosi. Goditeli!“.

Gianluca si è fidanzato? Le foto

Il cantante de Il Volo si sarebbe legato sentimentalmente a una misteriosa ragazza. Sul settimanale Oggi sono infatti comparse delle foto che lo ritraggono a Taormina in compagnia di Claudia De Bernardi. I due sono stati immortalati in riva al mare e, dopo una giornata in spiaggia, lui è partita per un impegno lavorativo con Il Volo. Di Claudia non si sa molto, anche perché la ragazza è sempre stata molto riservata. Avrebbe 26 anni, sarebbe di origini milanesi e tra i due sarebbe sbocciato l’amore circa un anno fa. Fino al 2024, Ginoble è stato fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, nipote del direttore della fotografia e premio Oscar Vittorio Storaro.