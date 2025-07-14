Gianluca Ginoble, dove vive il tenore de Il Volo: la casa chic

Gianluca Ginoble ha scelto di restare a Roseto degli Abruzzi e lì ha acquistato una casa bellissima e super lussuosa.

Gianluca Ginoble: uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano e componente del trio Il Volo. Diventato famoso quando era solo un ragazzino, ha saputo negli anni costruirsi una carriera di tutto rispetto, che gli ha permesso non solo di arrivare al cuore degli italiani, ma anche di far conoscere la propria musica in tutto il pianeta. Tutto è iniziato nel 2009, anno in cui Gianluca, Ignazio e Piero hanno partecipato – singolarmente – al talent Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Sono piaciuti a Michele Torpedine, oggi loro manager, che ha proposto loro di portarli alla volta degli Stati Uniti per proporre agli americani uno stile musicale originale e all’insegna della tradizione.

I tre hanno festeggiato da poco 15 anni di carriera e il loro percorso è stato bellissimo. Nel cuore di Gianluca non c’è però solo l’amore per la musica, ma anche quello per la sua famiglia e per i suoi affetti più cari. L’artista ha quindi deciso di continuare ad avere la residenza nel suo posto d’origine – Abruzzo – e di acquistare lì una casa bellissima che rispecchia appieno la sua personalità.

Dove vive Gianluca Ginoble

Nonostante il successo mondiale, il tenore continua a vivere nella sua città natale Roseto degli Abruzzi, dove trascorre gran parte del suo tempo libero dilettandosi alla lettura di libri, dato che è da sempre appassionato di letteratura. Proprio lì c’è il suo appartamento super chic, acquistato vicino alla sua casa di infanzia e che non si discosta di molto dalla campagna. All’interno della sua casa c’è in primis un salone grandissimo, nel quale è stato posizionato un pianoforte, che lui utilizza spesso per strimpellare qualche brano. Il pavimento è molto semplice, e nella dimora c’è anche una sedia a dondolo in pelle camosciata su un tappeto maculato.

Proprio in questa stanza, Ginoble ama concedersi un po’ di relax e fare compagnia al suo amico a quattro zampe, a cui è sempre stato molto legato. La casa ha d’altronde uno stile shabby-moderno, nonostante sia completamente immersa nel verde. Lo spazio esterno è contornato da un giardino in cui sono ospitati amici e parenti nel periodo estivo. A catturare l’attenzione dei fan è però sempre stata la sua bellissima terrazza da cui è possibile vedere il mare, con una vista straordinaria. Ginoble ha tra l’altro optato per una maxi vetrata da cui c’è un panorama che non lascia indifferenti. Sul fronte dei colori, sono state scelte delle texture chiare ma che danno luminosità alle stanze e agli ambienti.