Il rapper napoletano realizza il sogno di collaborare con la leggenda dell’hip hop americano. Il brano, prodotto da Lazza e Low Kidd, anticipa l’album in uscita il 16 gennaio con featuring di Pino Daniele, Sfera Ebbasta e Anuel AA

Geolier e 50 Cent, fuori “Phantom”: il singolo che anticipa “Tutto è possibile”

Uscito nella notte di Capodanno “Phantom”, la clamorosa collaborazione tra Geolier e 50 Cent rappresenta subito uno degli eventi più attesi dell’anno sulla scena rap italiana. Il singolo, pubblicato all’1.00 del 31 dicembre su tutte le piattaforme, anticipa l’album “Tutto è possibile” in arrivo il 16 gennaio per Atlantic/Warner Music Italy.

Un sogno che diventa realtà

Per il rapper di Secondigliano, questo featuring rappresenta molto più di una semplice collaborazione: “È per me un sogno che si realizza, è il mio idolo. Siamo rimasti in contatto, ora è come un collega”, ha dichiarato Geolier. Un passaggio simbolico che conferma la crescita dell’artista napoletano e la sua capacità di costruire ponti tra Napoli e il panorama internazionale.

La produzione e il video

“Phantom” porta la firma di Lazza (Jacopo Lazzarini), da sempre amico e stretto collaboratore di Geolier, e Low Kidd, un binomio che garantisce un sound cupo e potente, perfetto per far dialogare il flow di Emanuele Palumbo con le barre leggendarie di Curtis Jackson III alias 50 Cent, esploso ormai molti anni fa con “In Da Club” ma capace di essere ancora estremamente ispirato nella scrittura ed esplosivo al microfono. Il brano è stato scritto a quattro mani dai due artisti.

Il videoclip, diretto da Marlon Peña, è stato girato all’Hard Rock Guitar Hotel di Miami, una delle location più iconiche della Florida, a non molta distanza da una delle residenze preferite di 50 Cent che vive in un villone mastodontico con un garage ricco di fuoriserie italiane. La produzione è firmata da Mega Sky Group LLC in collaborazione con la Golden Boys dei fratelli Emanuele e Gaetano Palumbo e lo storico manager Enzo Chiummariello.

Il significato del brano

“Phantom” non racconta una storia lineare, ma mette al centro il tema dell’ambizione personale e del riscatto. Il titolo diventa metafora di ciò che inizialmente non si vede ma guida ogni scelta: la fame di successo, la determinazione a superare i limiti geografici e sociali, la volontà di restare fedeli alle radici anche quando tutto cambia. La presenza di 50 Cent rafforza questo messaggio, creando un dialogo tra due generazioni e due mondi diversi dell’hip hop.

L’album “Tutto è possibile”

“Phantom” è il terzo singolo estratto dall’album, che si preannuncia come uno dei progetti più attesi della musica italiana. Tra le collaborazioni spiccano il duetto virtuale con Pino Daniele, Sfera Ebbasta, Anna, Kid Yugi e Anuel AA, stella della Latin trap. La tracklist alterna brani introspettivi e pezzi più diretti, costruendo un equilibrio tra radici napoletane e immaginario globale.

Il tour negli stadi

Il 2026 sarà anche l’anno dei grandi concerti per Geolier, che porterà il nuovo album negli stadi italiani. Un percorso che testimonia la crescita esponenziale di un artista che, con “Phantom”, dimostra che davvero tutto è possibile.

Venerdì 6 giugno – Termoli, Arena del Mare (ore 21.00)

Sabato 13 giugno – Milano, Stadio San Siro (ore 20.30)

Venerdì 19 giugno – Roma, Stadio Olimpico (ore 21.00)

Martedì 23 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio (ore 21.00)

Venerdì 26 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (ore 21.00) – SOLD OUT

Sabato 27 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (ore 21.00) – SOLD OUT

Domenica 28 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (ore 21.00) – SOLD OUT