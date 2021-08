Questa sera, sul Canale 9, andrà in onda, alle 21,35, “Freddie Mercury: The Great Pretender“, il documentario del 2012.

Si tratta di un lungometraggio vincitore del premio Emmy/Rose d’Or 2012 sul cantante dei Queen, Freddie Mercury, e sul suo tentativo di dare vita ad una carriera di successo da solista.

Diretto da Rhys Thomas e prodotto da Jim (Miami) Beach, Rhys Thomas e Joss Crowley, il documentario è stato presentato in anteprima su BBC One in forma modificata come parte della serie Imagine, e in seguito il Director’s Cut è stato mostrato su BBC Four. Ha avuto 3,5 milioni di telespettatori quando è andato in onda su BBC One nell’ottobre 2012 e altri 1,2 milioni quando è stato trasmesso su BBC Four.

Rhys Thomas, che ha prodotto e diretto la pellicola, è un fan ed esperto dei Queen. Si è concentrato sul materiale d’archivio di Mercury, risalendo al 1976 alla ricerca di filmati per mostrare la storia della vita, della carriera e dei progetti solisti di Mercury, incluso l’album Mr. Bad Guy, su cui aveva lavorato al di fuori dei Queen. Qui potete vedere il trailer.

La critica ha apprezzato il risultato, sottolineando la non semplicità di portare la vita di Mercury in un documentario. Sarah Rainey per The Telegraph ha scritto “con così tanto materiale della carriera di Mercury già esplorata, e legioni di fan dei Queen che assistono alle esibizioni sold-out di We Will Rock You nel West End (ora nel suo decimo anno), è difficile percorrere un nuovo terreno. Ma il tributo affettuoso di Yentob ha mostrato Mercury sotto una nuova luce”. Secondo il The Guardian, invece, “Nel programma della BBC – il suo titolo è tratto da un singolo solista del 1987 – Mercury emerge come tutt’altro che noioso. Ombroso, esasperante e accattivante, sì, ma mai noioso”.