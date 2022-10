Addio a Franco Gatti, componente storico dei Ricchi e Poveri. La band italiana – originariamente formata da Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena- ha salutato, con dolore, il collega e amico indimenticabile:

È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco

Il cantante aveva lasciato il gruppo inizialmente nel 2016, qualche anno dopo la morte del figlio Alessio. Nel 2020, indimenticabile la reunion sul palco del Teatro Ariston, al Festival di Sanremo, con la formazione originale del gruppo e il ritorno anche di Marina Occhiena. Fu un momento amatissimo e seguitissimo dal pubblico. L’attenzione per il loro ritorno fu alle stelle ma, ad interrompere i piani e i programmi della band, arrivò il Covid-19 che fermò ogni progetto live possibile. Nel 2022, ospiti a Domenica In, i Ricchi e Poveri tornano nella formazione precedente alla reunion del 2020, con la formazione di Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

Nella loro carriera, i Ricchi e Poveri vantano oltre di 22 milioni di copie vendute, un successo assoluto solo successivo a quello dei Pooh. Tra le canzoni più celebri e famose del loro repertorio, citiamo La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser. Hanno anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 1978 e partecipato a 12 Festival di Sanremo e vincerp nell’edizione del 1985 grazie al brano Se m’innamoro.

La morte del figlio Alessio fu un dolore immenso per Franco Gatti che poi decise di abbandonare i Ricchi e Poveri, poco tempo dopo la scomparsa del giovane 23enne. In un’intervista a Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, parlò della tragedia avvenuto qualche anno prima:

“Ha fatto una c*zzata, la prima della sua vita . Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così”

(in aggiornamento)