Francesco Renga tra musica e vita privata: età, figli, dove vive e la fine della storia con Ambra

Ex frontman dei Timoria, ex marito di Ambra Angiolini. Francesco Renga è soprattutto un cantautore di successo, acclamato dal pubblico, con una carriera partita negli anni Ottanta e che con il tempo si è evoluta. Nato a Udine, classe 1968, cresce a Brescia, dove la sua famiglia si trasferisce quando aveva appena 2 anni.

Si avvicina alla musica da ragazzino e nel 1984 decide di prendere parte al concorso musicale Deskomusic con il suo primo gruppo, i Modus Vivendi, che diventeranno successivamente i Timoria, formazione che lo porterà al successo nell’ambiente underground e con cui rimarrà per ben 13 anni.

“Colori che esplodono”, uscito nel 1990, porterà Renga e il resto della band (fondata da Omar Pedrini) in giro per l’Europa e verso riconoscimenti importanti. Ma otto anni dopo, il cantautore decide di abbandonare la band per intraprendere la carriera da solista.

I successi e il Festival di Sanremo

Francesco Renga è uno dei cantautori più apprezzati d’Italia. Tra i suoi album più famosi spiccano Tracce, Camere con vista, Scriverò il tuo nome e, con i brani Il mio giorno più bello del mondo, Ci sarai, Angelo, solo per citarne alcuni, conquista le radio il cuore del grande pubblico.

Dalla scena alternativa, infatti, Renga – vincendo il Festival di Sanremo del 2005 proprio con Angelo – si fa conoscere dal grande pubblico. “Non era previsto che andassi al Festival, me lo chiese Bonolis – racconta in un’intervista – Ero impreparato. Figuriamoci se mi aspettavo il primo posto. Capii che stava succedendo qualcosa quando, dietro le quinte, D’Alessio mi mise a posto la giacca. “Uè guagliò, hai vinto”. E io: “Che c… dici, Gigi?”.

Come sa bene il pubblico femminile oltre ad essere un bravissimo cantautore, Renga è conosciuto anche per la sua bellezza: “Questa storia del sex-symbol mi perseguita – ha fatto sapere tempo fa al Corriere della Sera – “So di saperci fare con le persone perché forse ho un bel sorriso, mille argomenti di cui parlare, sono divertente… ma alla bellezza non ci avevo mai pensato”.

I suoi capelli ricci e neri sono sicuramente un dettaglio che non passa inosservato alle donne. E forse non lo è stato neanche per Ambra Angiolini. Il volto noto della TV e Francesco Renga si sono conosciuti ancora prima che lui salisse sul palco dell’Ariston, grazie a un’intervista che lei gli fece per un programma musicale che conduceva su Italia Uno. “Eravamo due ragazzini, ma lei era già un’icona. Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: “E chi è?”». Ha svelato, ma se ne innamorò subito: “Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba”.

La fine della lunga storia d’amore con Ambra

Un amore, quello di Ambra e Francesco Renga che ha fatto sognare e che si è concluso dopo oltre undici anni e due figli – Jolanda e Leonardo – nel 2015. I motivi sono stati più volte raccontati dalla stessa Ambra e non riguardano la mancanza di affetto, che tra loro c’è ancora e resiste.

Infatti, sono rimasti in ottimi rapporti, ma per paura che questo loro grande amore si deteriorasse. “Non voglio essere rabbiosa né patetica, e vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli. C’era una ferita sanguinante e io ho deciso di prendere la medicina per curarla. Magari un distacco può rimettere a posto gli equilibri”, confidava all’epoca l’attrice ai giornali.

Le cose oggi sembrano molto equilibrate e l’ex coppia, anche se ha preso strade sentimentalmente diverse, è rimasta nell’immaginario collettivo come una delle più belle del mondo dello spettacolo. Francesco Renga oggi ha una nuova compagna al suo fianco, Diana Poloni, con la quale vive a Brescia. Entrambi molto riservati, preferiscono stare lontani dalla luce dei riflettori.