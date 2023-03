Francesco Renga e Nek in tour nel 2023 in 9 città italiane: tutte le info e i biglietti

Non solo la data unica all’Arena di Verona, annunciata poche settimane fa. Il sodalizio artistico tra Francesco Renga e Nek non si ferma a quel singolo concerto-evento che ha mandato in visibilio i fan dei due artisti, ma si estende ad altre città italiane e sfocia anche in un disco di coppia anticipato da un nuovo singolo pronto a conquistare tutti a partire dal 10 marzo 2023.

La risposta dei fan dopo l’annuncio del concerto all’Arena di Verona del 5 settembre 2023 e la partecipazione di Renga a Nek al Festival di Sanremo 2023 in qualità di ospiti ha convinto i due artisti a pianificare un piccolo tour in giro per l’Italia, da Roma a Milano, passando per Bari, Napoli, Brescia, Bologna, Firenze e Torino.

Francesco Renga e Nek in tour nel 2023: tutte le date

La prima occasione per vedere insieme sul palco i due artisti italiani, con Francesco Renga che celebra i 40 anni di carriera artistica e Nek i primi 30 anni di attività, non sarà più l’evento a Verona, confermatissimo per il 5 settembre, ma il concerto del 2 luglio 2023 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Questa sarà la data zero a cui seguirà il grande evento all’Arena di Verona.

Il 7 settembre, invece, Francesco Regna e Nek infiammeranno Piazza della Loggia a Brescia, prima di prendersi una pausa di qualche settimana e poi ripartire con le ultime sei date appena annunciate:

7 ottobre 2023 a Milano (Mediolanum Forum di Assago)

(Mediolanum Forum di Assago) 11 ottobre 2023 a Napoli (Teatro Augusteo)

(Teatro Augusteo) 12 ottobre 2023 a Bari (Teatro Team)

(Teatro Team) 16 ottobre 2023 a Bologna (Europauditorium)

(Europauditorium) 19 ottobre 2023 a Firenze (Teatro Verdi)

(Teatro Verdi) 21 ottobre 2023 a Torino (Teatro Colosseo)

I biglietti per le nuove date sono disponibili in pre-vendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 1° marzo 2023, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Arriva anche il primo album condiviso

Non solo concerti, come anticipato in apertura. Il 2023 segnerà anche l’arrivo del primo album condiviso di Francesco Renga e Nek. I dettagli del progetto sono ancora avvolti dal massimo riserbo, ma tra una manciata di giorni arriverà il primo singolo ufficiale, L’infinito più o meno, un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature.

Il brano, scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio e Alex “Raige” Vella ed è prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, sarà disponibile in radio e in streaming sulla principali piattaforme a partire dal 10 marzo 2023.