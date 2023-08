Francesco Gabbani si esibirà stasera, 9 agosto 2023, a Villa Bellini, a Catania, per una nuova data del suo tour. Gabbani Sarà ospite di Sotto Il Vulcano Fest per l’imperdibile concerto alla Villa Bellini di Catania, organizzato da Puntoeacapo e Bm Produzioni Musicali, e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Con il nuovo tour, che prende il nome dal suo one man show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1, Gabbani prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta. Queste le parole del cantautore:

“Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo Ci Vuole un fiore tour perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo. Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto, proprio sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e il rapporto con la natura.”

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da : Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra). A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Francesco Gabbani, Catania, 9 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ci vuole un fiore (Sergio Endrigo cover)

L’abitudine

Volevamo solo essere felici

Foglie al gelo

Amen

Il mio canto libero (Lucio Battisti cover)

Peace & Love

Un sorriso dentro al pianto

Tra le granite e le granate

Eternamente ora

Occidentali’s Karma

Viceversa

È un’altra cosa

La mira

Bocca di rosa (Fabrizio De André cover)

La mia versione dei ricordi

Pachidermi e pappagalli

Spazio tempo

Il vento si alzerà / Immenso / La rete

Il sudore ci appiccica

Francesco Gabbani, Catania, 9 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Francesco Gabbani a Catania. Si parte da 46 euro per la Seconda Poltrona fino ad arrivare ai 69 euro della Poltronissima Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.