Francesco Baccini: età, moglie e figli, dove vive, canzoni. Tutto sul cantante

Francesco Baccini, voce originale della musica italiana e il suo stile unico: ecco età, vita privata, canzoni e curiosità su di lui.

Il pianoforte non sarà il suo forte ma Francesco Baccini è, senza ombra di dubbio, uno di quegli artisti che hanno lasciato un’impronta inconfondibile nella musica italiana. Nato a Genova il 4 ottobre 1960, ha oggi 64 anni e una carriera alle spalle che parla da sola.

Fin dagli esordi, infatti, Baccini si è distinto per un approccio ironico, tagliente e, allo stesso tempo, capace di emozionare con testi mai banali. Il suo percorso artistico comincia alla fine degli anni Ottanta, con il debutto da solista che segna subito la sua cifra stilistica, lontana dalle mode del momento.

La vita privata e quell’amore che lo ha segnato

Con canzoni come “Sotto questo sole”, successo indisccusso in coppia con i Ladri di Biciclette e la voce inconfondibile di Paolo Belli, “Le donne di Modena”, Baccini si ritaglia un posto speciale nel cuore degli italiani. Pezzi che ancora oggi cantati da diverse generazioni, a dimostrazione di quanto la sua musica sia rimasta viva nel tempo. Però, al di là dei suoi successi radiofonici, Francesco ha sempre cercato di mantenere una certa indipendenza artistica, preferendo spesso seguire la propria ispirazione piuttosto che rincorrere le classifiche.

Parlando della sua vita privata, Baccini è sempre stato piuttosto riservato. Non si è mai sposato ma ha un figlio Micheal, anche se il suo nome è stato più volte al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune relazioni importanti. Una delle storie più chiacchierate risale al 2005, quando partecipò al reality show “Music Farm”. Durante quella esperienza, infatti, Baccini si innamorò della collega cantante Dolcenera.

La situazione fece scalpore, perché in diretta televisiva lui dichiarò il suo amore per lei, lasciando la fidanzata dell’epoca davanti a milioni di telespettatori. Una scena che, senza ombra di dubbio, rimase impressa nella memoria collettiva, generando fiumi di gossip e discussioni.

Francesco Baccini oggi

Oggi Francesco Baccini vive ancora nella sua amata Liguria, un legame con le sue radici che non ha mai voluto recidere. Genova, con i suoi caruggi e il suo spirito un po’ ruvido ma autentico, ha sempre fatto parte della sua musica e della sua identità. Nonostante il passare degli anni, continua a esibirsi dal vivo, portando in giro la sua arte con concerti che riescono a essere intimi e coinvolgenti allo stesso tempo. Rumors vorrebbero il cantautore impegnato in una frequentazione con Maria Teresa Ruta. Particolare che lo stesso figlio avrebbe rivelato anche se Baccini ha più volte smentito.

Nel suo repertorio ci sono canzoni che hanno saputo raccontare l’Italia meglio di tanti editoriali, fotografando vizi, virtù, sogni e contraddizioni del nostro paese. La sua capacità di unire ironia e malinconia, leggerezza e profondità, resta ancora oggi uno dei tratti più amati della sua produzione.

Francesco Baccini è un artista che ha saputo attraversare il tempo rimanendo fedele a se stesso. E forse è proprio questa coerenza, rara nel mondo dello spettacolo, ad avergli garantito un posto speciale nella storia della musica italiana. Però, al di là delle luci della ribalta, resta anche l’uomo, con le sue fragilità e la sua forza, pronto a raccontarsi ogni volta che sale su un palco, chitarra alla mano e cuore in bella vista.