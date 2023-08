Francesca Michielin ha annunciato la cancellazione di due concerto previsti per il mese di agosto – il 3 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento- per un problema di salute. La cantante ha voluto rivelarlo lei stesso, per prima, ai suoi fan, specificando che dovrà sottoporsi ad una operazione in questi giorni e che, quindi, è costretta ad annullare i live previsti, proprio a causa del recupero che seguire l’intervento in programma.

“Ciao, a tutte e tutti. Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare, potervelo dire a voce. Non posso, purtroppo, fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci troppo intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Non voglio allarmarmi ma è giusto che, per stare meglio al più presto, faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni e ovviamente, dopo questa operazione dovrò stare un po’ a riposo per poi, però, tornare più forte di prima a settembre. Quindi spero capiate, mandatemi le vostre good vibes, vi abbraccio forte”

Qui sotto potete vedere il video di Francesca Michielin mentre si rivolge ai suoi fan e, purtroppo, rivela la decisione -comprensibile- di dover cancellare due date in calendario.

Nei giorni scorsi, l’amica e collega Emma Marrone -per la quale ha diretto l’orchestra durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo- le ha fatto gli auguri, pubblicamente, via Twitter.

Un grande in bocca al lupo alla mia sorellina @francescacheeks ! Andrà tutto bene.. Torna presto che qui ti aspettiamo tutti 💚

Immediata la risposta di Francesca Michielin, via Twitter, con un affetto ricambiato apertamente:

Ti voglio bene sorella. Davvero. E tanto. Tu sai ♥️.