Francesca Michielin: età, dove vive, ex fidanzato, studi e carriera della cantante

Francesca Michielin, famosa cantautrice e musicista italiana, ha deciso di cambiare direzione e aprirsi a nuove strade. Proprio in queste ultime ore infatti, si sta assistendo alla fine di una lunga storia di collaborazione, che ha portato i suoi frutti.

Si tratta della conclusione del contratto Michielin e la sua manager storica Marta Donà, titolare dell’agenzia La Tarma. L’annuncio è stato riportato sul profilo social della cantante, una delle prime della scuderia dell’ ormai famosa fondatrice del management che vanta la vittoria di 4 Sanremo su 5, con Olly, Angelina Mango, Marco Mengoni e i Maneskin.

“Abbiamo costruito un percorso bellissimo in questi 10 anni insieme, fatto di musica, nuove esperienze, emozioni, piccole follie, grandi sogni, soddisfazioni, risate a crepapelle e, perchè no, qualche lacrima. Ti auguro il meglio per il tuo futuro perché ti voglio bene. Ti vogliamo bene”. Si legge intanto nel post pubblicato dall’agenzia.

Gli esordi, i successi e gli studi

Nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995, Francesca Michielin ha vinto nel 2011 la quinta edizione di X Factor, il primo traguardo di una lunga serie che vede 4 Music Awards e una rappresentazione all’ Eurovision Song Contest nell’edizione del 2016. Il suo primo approccio alla musica avviene in parrocchia, quando inizia a cantare nel coro della chiesa, mentre già a dodici anni suona il basso in gruppo studentesco.

Distratto è il suo singolo di debutto composto da Elisa e Roberto Casalino, pubblicato quando era ancora minorenne nel 2012 dalla Sony Music con cui raggiunge la prima posizione della rispettiva classifica, diventato successivamente disco multiplatino per oltre 60.000 di copie vendute.

La carriera di Francesca Michielin dal 2012 al 2014 si arricchisce di novità interessanti, comprese le collaborazioni varie (anche con Fedez) e soddisfazioni, grazie ai singoli Tutto quello che ho e Se cadrai. Tra le sue canzoni più belle oltre a quelle già citate ci sono inoltre, Sola del 2012, L’amore esiste uscito nel 2015, Nessun grado di separazione del 2016, Vulcano del 2017.

Dopo il liceo classico Francesca Michielin, nel 2022, consegue il diploma di laurea di primo livello in canto jazz presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto. Una laurea da 110 e lode arrivata dopo un lungo percorso di grande impegno, anche perché, in quello stesso anno, come ricorderanno i suoi fan è stata al Festival di Sanremo in una veste inedita ovvero debuttando come direttore d’orchestra per accompagnare Emma Marrone.

Un amore che non si è fatto più sentire

Riservatissima Francesca Michielin non ama tanto parlare della sua vita privata anche se recentemente a Verissimo ha raccontato che Fango in Paradiso il brano portato al Festival di Sanremo 2025 è stato ispirato da una storia d’amore finita, non proprio nel migliore dei modi: “Un ragazzo, dopo avermi detto cose importanti come ‘sei la donna della mia vita’, ‘un giorno ci sposeremo, avremo dei figli’, è scomparso. Sparito da un giorno all’altro” ha confessato la musicista da Silvia Toffanin.

Tuttavia, pur essendo stata vittima di ghosting Francesca ha ammesso di aver ritrovato il sorriso, ma senza rivelare troppo: “C’è un amore.” Ha confessato.”È entrata un po’ di felicità nella mia vita. Forse è quello giusto.” La cantante vive in una bellissima villa in stile industriale con grande finestre sul giardino, che probabilmente si trova a Bassano de Grappa.