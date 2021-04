Il Gran Premio di Imola 2021 di Formula 1 si terrà oggi, a partire dalle 15, in diretta su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1) e in chiaro su Tv8. In pole position ci sarà Lewis Hamilton, poi, dopo di lui, Perez, Verstappen e Leclerc. Ma, ad esibirsi, prima della partenza della Formula 1 e dell’inizio della gara, ci sarà l’esibizione di Vittorio Grigolo con l’Inno di Mameli, il Canto degli italiani.

Il tenore si è raccontato in una recente intervista per Il resto del Carlino, prendendo in paragone il semaforo verde di partenza della gara di Formula 1 come una sorta di rinascita generale, che accomuna il Paese dopo questi lunghissimi mesi di stop e di vite freezate:

Sarà un grande onore. Una corsa automobilistica può essere la metafora giusta per la sfida che ci attende: le nostre vite aspettano che quel semaforo rosso diventi verde. Vivo questi momenti con trepidazione, oltre che ovviamente con orgoglio di rappresentare il mio Paese. Per gli artisti in teatro, così come per i piloti in Autodromo, deve essere ‘buona la prima’. Ci sono grande adrenalina ed emozione per un momento speciale (…) “La voglia di vedere il semaforo verde è la stessa per i teatri come per i ristoranti. Bisogna dare loro la possibilità di rimettersi in gioco, con tutte le accortezze del caso, senza annunci né marce indietro”.

A novembre 2020, Vittorio Grigolo si era risentito per la decisione di una chiusura, di uno stop ai live e concerti per tutto il settore. Una paralisi che, poi, sarebbe durata mesi e mesi…