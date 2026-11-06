Dal 12 al 15 novembre 2026, Forlì diventa uno dei punti di riferimento italiani per chi segue i linguaggi musicali del presente. Il Forlì Open Music 2026 torna con quattro giornate dedicate alla musica contemporanea, al jazz, all’improvvisazione e all’elettronica, costruendo un programma che attraversa generi e pratiche spesso tenuti separati. L’organizzazione è dell’associazione Area Sismica, che inserisce il festival nelle serie Musiche Extra-Ordinarie e Musica Inaudita, due contenitori che da anni lavorano sulla scena musicale non mainstream in Emilia-Romagna.

Tre venue, quattro giorni: come è distribuito il festival

Una delle caratteristiche più concrete del Forlì Open Music 2026 è la distribuzione degli eventi su spazi diversi della città, ciascuno con una propria identità acustica e architettonica. Il festival utilizzerà il nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì, la Sala Sangiorgi della Fondazione Masini e l’ex Asilo Santarelli. Non si tratta di una scelta casuale: alternare una sala da concerto tradizionale a uno spazio come l’ex Asilo Santarelli significa già dichiarare qualcosa sul tipo di musica che si vuole ospitare. L’improvvisazione e l’elettronica spesso funzionano meglio in ambienti non convenzionali, dove il rapporto tra suono e spazio può essere parte integrante dell’esperienza.

Le giornate di sabato 14 novembre e domenica 15 novembre hanno orari di inizio precisi: i concerti del sabato partiranno alle 21:00, quelli della domenica alle 17:00, con un anticipo che suggerisce una programmazione pomeridiana più articolata per il giorno conclusivo.

→ Leggi anche: Festival estivi 2026: Asolo, Siena e Ravello ridisegnano la musica da camera italiana

La masterclass di Pino Saulo apre il festival il 12 novembre

L’apertura del Forlì Open Music 2026 è affidata a una masterclass di Pino Saulo, in programma il 12 novembre alla Sala Sangiorgi. Il titolo è Ripetizioni, inciampi, incanti e il tema è preciso: il rapporto tra ripetizione musicale, percezione e stati di coscienza. È una scelta che dice molto sull’approccio del festival: aprire con un momento formativo e riflessivo, non con un concerto, posiziona il Forlì Open Music come un evento che non si limita a presentare musica ma vuole anche costruire strumenti di ascolto.

La ripetizione è uno degli elementi strutturali di molta musica contemporanea, dal minimalismo americano alle derive più recenti dell’elettronica e dell’improvvisazione. Affrontarla come tema di una masterclass significa offrire al pubblico — e agli addetti ai lavori — una chiave di lettura per quello che seguirà nei giorni successivi. Pino Saulo è una figura consolidata nel panorama della musica d’autore e della critica musicale italiana, e la sua presenza come relatore d’apertura rafforza la vocazione culturale dell’evento.

Area Sismica e il lavoro sui linguaggi musicali del presente

Il Forlì Open Music 2026 non nasce dal nulla: è il prodotto di un lavoro continuativo dell’associazione Area Sismica, che da anni opera sul territorio romagnolo con una programmazione orientata ai margini più fertili della scena musicale contemporanea. Le due serie Musiche Extra-Ordinarie e Musica Inaudita — i contenitori dentro cui si inserisce il festival — indicano già nell’etichetta una precisa postura: musica che non si accontenta dei circuiti ordinari, musica che non è ancora stata abbastanza ascoltata.

→ Leggi anche: Autunno 2026, i festival di musica classica e contemporanea in Italia: date e programmi

Questo tipo di festival svolge una funzione specifica nell’ecosistema musicale italiano: crea occasioni di ascolto per repertori e pratiche che raramente trovano spazio nei cartelloni delle stagioni concertistiche tradizionali. Jazz, improvvisazione ed elettronica sono generi che hanno bisogno di contesti dedicati per svilupparsi e per costruire un pubblico. Area Sismica lavora esattamente su questo, e il formato a quattro giorni del Forlì Open Music permette di costruire una densità programmatica che una singola serata non potrebbe offrire.

Per chi segue questi linguaggi — o vuole avvicinarsi — il festival rappresenta un’occasione concreta, con la possibilità di muoversi tra venue diverse e di seguire sia i concerti serali sia gli appuntamenti più riflessivi come la masterclass inaugurale. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale di Area Sismica, dove sono disponibili anche le informazioni aggiornate sugli orari e gli spazi.

Con quattro giorni di programmazione, tre venue e un’apertura affidata alla riflessione teorica prima ancora che alla performance, il Forlì Open Music 2026 si presenta come uno degli appuntamenti più coerenti e strutturati della scena musicale non mainstream in Italia in questo autunno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.