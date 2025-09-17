Foo Fighters, tour in arrivo: il teaser “Stay tuned” e il nodo-Italia | La loro ultima scaletta

Clamoroso e improvviso annuncio dei Foo Fighters che si esibiscono con due show a sorpresa in California, lanciano alcune date in Oriente e avvertono che altre sorprese sono imminenti… Ma in Italia i Foos mancano dal 2018: il 2026 sarà l’anno buono per rivederli?

“Stay tuned. There’s more to come.” Con un video volutamente “robotico” e pieno di gag sull’intelligenza artificiale – fortemente criticata in passato da Dave Grohl – i Foo Fighters tornano a manifestarsi online dopo un lungo periodo di silenzio.

Foo Fighters in partenza

La band si è esibita con il nuovo batterista Ilan Rubin, uscito dai Nine Inch Nails dove si è stabilito proprio Josh Freese, che con loro aveva suonato l’ultimo tour internazionale per un paio di date a sorpresa. Poi ha annunciato una serie di show in Asia. Ma il messaggio della band fa capire che le poche date già fissate sono solo l’antipasto di un nuovo, grande tour.

Nel messaggio Dave Grohl promette il ritorno del “100% real, raw, human rock’n’roll”, mentre la grafica (fintamente generativa) fa da contraltare al tono scanzonato del gruppo.

Sul fronte calendario, al momento sono confermati Indonesia (2 ottobre), Singapore (4 ottobre), tre date in Giappone (7/8/10 ottobre) e Messico (12/14 novembre).

Foo Figfhters, ritorno sul palco

Nel weekend la band è riapparsa dal vivo con due concerti per pochi intimi in California: prima al Fremont Theater di San Luis Obispo (sabato), quindi all’Observatory di Santa Ana (lunedì). Occasioni che hanno fatto da “coming out” ufficiale per il nuovo batterista Ilan Rubin protagonista anche lui di un teaser elettronicamente modificato che lo vede con… dieci braccia. Le cronache parlano di set pieni di rarità e di un Grohl emozionato nel presentare Rubin al pubblico.

Si è trattato di un ritorno importante: perché dopo i problemi personali di Grohl, che ha dovuto spiegare a moglie e figlie la nascita di una quarta figlia fuori dal matrimonio dopo una sua relazione extra-coniugale, aveva deciso di rallentare il ritmo, concentrarsi sulla famiglia e cancellare i live inizialmente previsti.

Foo Fighters in Italia: da quanto mancano

Ma la domanda che ci interessa di più: quando tornano in Italia? Ad oggi non ci sono annunci specifici, ma il messaggio “there’s more to come” lascia intendere che l’Europa rientri nel perimetro del tour. Va ricordato che i Foo Fighters non suonano nel nostro Paese dal 2018, quando furono headliner a Firenze Rocks (Visarno Arena) il 14 giugno: da allora, tra pandemie, calendari ridotti e la tragica scomparsa di Taylor Hawkins, l’appuntamento è rimasto in sospeso. Lo scorso anno arrivarono in Europa per diverse date: ma non qui da noi.

Cosa aspettarsi (tra live e discografia)

Il gruppo ha chiuso il 2023 con But Here We Are, album del ritorno, decimo Top 10 negli USA, e nel 2025 ha celebrato i 30 anni con il brano “Today’s Song”. Nel frattempo, il nuovo assetto sul palco (con Rubin) e la voglia di tornare a una dimensione “umana” fanno pensare a una scaletta che alterni classici, scariche elettriche e qualche chicca da fan-club — lo stesso mix testato nei club californiani. Se l’Asia e il Messico sono la prima tappa, la domanda che i Foos hanno lasciato nel loro post (“Where will we see you next???”, dove ci vediamo alla prossima?) suona come un indizio per l’annuncio delle date nelle prossime settimane.

Questa la scaletta dei Foo Fighters nel suo show di Santa Ana

Enough Space

All My Life

Rope

Have It All

Times Like These

Wattershed

Stacked Actors

La Dee Da

Under You

These Days

The Pretender

Walk

My Hero

Learn to Fly

Rescued

Aurora

Big Me

Big Me

This Is a Call

No Son of Mine

Shame Shame

Winnebago

Best of You

Weenie Beenie

Alone + Easy Target

Monkey Wrench

Exhausted

Everlong