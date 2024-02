Folkstone a Milano per San Patrizio: tutti i dettagli del concerto del 17 Marzo 2024

Il luogo che ospitò uno degli ultimi concerti prima della lunga pausa che li ha tenuti lontani dai palchi e dalla musica, tornerà ad accogliere i FOLKSTONE, la formazione folk metal italiana per eccellenza, nel giorno di San Patrizio.

Domenica 17 marzo 2024 sarà una data speciale, un unico concerto invernale, dopo il ritorno ufficiale con il mini tour “Sopra Le Macerie”, che ha collezionato una serie di sold out in giro per l’Italia.

Il connubio Folkstone – Alcatraz si ripeterà in un giorno dal sapore particolare, quello dedicato alle celebrazioni di San Patrizio, tradizionalmente all’insegna di tanta birra e della buona musica. Prima della formazione folk metal italiana, il palco milanese ospiterà i MENEGUINNESS e GENS d’YS.

FOLKSTONE

+ MENEGUINNESS

+ GENS D’YS

Domenica 17 marzo 2023 – Milano, Alcatraz

Prezzo del biglietto in prevendita: € 25 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 30,00

Folkstone all’Alcatraz: presenteranno il nuovo singolo e ne gireranno il video

I Folkstone hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo atteso per il 6 marzo. In occasione del concerto, la band registrerà dal vivo il video ufficiale del brano con la volontà di coinvolgere al 100% il loro affezionatissimo pubblico, creando un’esperienza davvero unica.

“Abbiamo deciso di condividere parte del lavoro che stiamo facendo con voi, il 6 marzo uscirà il nostro nuovo singolo e abbiamo deciso di registrare il videoclip ufficiale del brano proprio la sera del concerto del 17 marzo. Quindi, imparate il pezzo, non fateci fare brutte figure!” – Folkstone

Meneguinness e Gens d’YS: chi sono le band in apertura del concerto dei Folkstone a Milano

Nati nel 2012 a Brugherio (MB), i MENEGUINNESS, folgorati dalla musica tradizionale irlandese, portano in Italia qualche frammento di quelle serate di festa, condendo i ritmi forsennati delle session nei pub con il rock nostrano. A novembre 2022, per celebrare i dieci anni di attività, i Meneguinness hanno pubblicato il singolo Night of the Banshee, che ha anticipato l’uscita dell’album Irish Caravan. L’ultima fatica della band brianzola è sicuramente un disco fuori dagli schemi, manifesto del loro percorso artistico ed espressione di un nuovo concetto di musica irlandese, che va a unire la tradizione a generi, ritmi e atmosfere diverse creando un mix musicale unico nel suo genere.

GENS d’YS è la danza irlandese in Italia dal 1993, quando un gruppo di amici in provincia di Varese si misero in testa di imparare a ballare reel, jig e hornpipe. Impegno, tecnica, ma soprattutto una travolgente passione per l’Irlanda e i paesi celtici li ha portati, generazione dopo generazione, a ballare in tutti gli angoli d’Italia L’attuale compagnia spettacoli dell’accademia, che nel 2022 ha condiviso il palco con Roberto Bolle in persona, porta in scena un repertorio di diversi stili di danza irlandese: dalle leggere e volteggianti slip jig alle ritmate coreografie danzate all’unisono con le scarpe “heavy”, antenate delle scarpe da tap, il tutto scandito da frequenti cambi di costume.