Si intitola Fluo il nuovo singolo di Sangiovanni, disponibile da venerdì 7 ottobre 2022. Il cantante ha annunciato via social il rilascio del pezzo, prodotto da Simon Says. Il pezzo uscirà a pochi giorni di distanza da due date live dell’artista, il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Forum di Assago, Milano. Quale occasione migliore se non queste per interpretarle dal vivo la prima volta? Nei mesi scorsi, il cantante vincitore della categoria canto di Amici 20 ha collezionato 22 platini e 5 ori in Italia ai quali si aggiunge il successo internazionale di Mariposas con Aitana che è doppio disco di platino in Spagna.

Sangiovanni, Fluo, Significato canzone

Ecco le prime anticipazioni condivise sul nuovo brano di Sangiovanni, Fluo.

I colori sono sempre stati un elemento identificativo della creatività di sangiovanni. Il fucsia, in primis, e molti altri colori come l’azzurro di cadere volare, il bianco e ora il blu di “Fluo”. I colori rappresentano gli stati di evoluzione dell’artista che cresce e matura, in un movimento che comunica cambiamento senza essere un altro. Sono il frutto degli incontri, dei contatti lungo il percorso di vita artistica e personale, che hanno lasciato un segno, sono mischiati, hanno creato un nuovo colore. “Fluo” è il risultato di questa connessione luminosa.

“Fluo” rende omaggio a questo rapporto speciale di Sangiovanni con i suoi fan, un dialogo che Sangio vuole mantenere personale quando li incontra, quando lo contattano sui social e quando partecipa ai suoi concerti. Proprio in quelle occasione, il cantante ha ospitato – in ogni data – alcuni dei fan presenti nel pubblico, facendoli salire sul palco e condividendo con loro dialoghi sulle loro vite, le loro passioni, le loro paure e i loro sogni. E in questo rapporto di scambio, è stata scelta dai fan la di “Fluo”: a loro è stato chiesto di scegliere un colore che poi sangiovanni ha deciso di utilizzare per la creatività del nuovo brano.

Vi terremo aggiornati su audio, testo e video della canzone non appena disponibili.