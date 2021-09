Flaza, chi è la cantante di Amici 2021

Flaza è una cantante ammessa ad Amici 2021 durante il primo appuntamento speciale con il talent show, andato in onda domenica 19 settembre.

Flaza, chi è

Flaza è nata nel 2000 e il suo vero nome è Flavia Zardetto. Ha iniziato a cantare e scrivere canzoni fin da giovanissima e si è presentata ad Amici con il suo inedito “Malefica”. Il brano ha convinto Lorella Cuccarini, quest’anno insegnante di canto al posto di Arisa. E Raimondo Todaro ha sostituito la collega come docente di canto.

Lorella ha quindi deciso di assegnare un banco alla giovane cantante fin dalla prima puntata di questa edizione del talent show.

Flaza, Instagram

Cliccando qui potete vedere il profilo ufficiale Instagram di Flaza, Caratteristica dell’account è il caricamento delle foto e dei post… “al contrario”

Piccola peste è il titolo di un brano inedito rilasciato dalla giovane cantante poche settimane fa.

Malefica, l’inedito di Flaza

Nella prima puntata speciale di Amici 2021, Flaza ha cantato il suo pezzo inedito “Malefica“.

Siamo sotto le luci al led

io sono consapevole

mica sono qua per perdere

io salgo dalle tenebre

e piangi, le tue lacrime amare

che tanto me le bevo

come fossero buone e

puoi farmi male

strapparmi le ossa e poi darle a un cane

un carico grande da trasportare

perché sono qui per lasciare un segno

e guarda quello che non sai fare

andiamo dove voglio io

e se non restano in gola

non cambio di una virgola

e sposto la palla in campo

e sono ancora piccola

e salgo senza correre rischi

poi quando cado

devi prendere fischi e

Tu mi guardi e non ti vedo

come stai non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica

Tu mi guardi io non ti vedo

come stai non mi interessa

se mi parli io non ti ascolto

sono diventata malefica