Andrà in onda stasera su Rete 4, in prima serata, Flashdance, film drammatico del 1983 diretto da Adrian Lyne e interpretato da Jennifer Beals nei panni di una giovane che aspira a diventare una ballerina professionista (Alex), accanto a Michael Nouri che veste i panni del suo ragazzo e proprietario dell’acciaieria dove lavora. È stato un successo al botteghino, diventando il terzo film di maggior incasso del 1983 negli Stati Uniti. In tutto il mondo ha superato i 200 milioni di dollari. Parte fondamentale è stata la colonna sonora, composta da Giorgio Moroder, ha generato diverse canzoni di successo, tra cui “Maniac” (interpretata da Michael Sembello), e il premio Oscar “Flashdance… What a Feeling“, che è stato scritto per il film da Moroder, con testi di Keith Forsey e interpretata dalla cantante Irene Cara, scomparsa a novembre 2022.

A seguire tutte le informazioni e curiosità sulla colonna sonora di Flashdance.

Flashdance, ascolta la colonna sonora

Ecco la colonna sonora del film:

LATO 1

1. “Flashdance… What a Feeling”

2. “He’s a Dream”

3. “Love Theme from Flashdance”

4. “Manhunt”

5. “Lady, Lady, Lady”

LATO 2

1. “Imagination”

2. “Romeo”

3. “Seduce Me Tonight”

4. “I’ll Be Here Where the Heart Is”

5. “Maniac”

La colonna sonora del film: curiosità su musiche e canzoni