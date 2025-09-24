Fiorello torna in onda: le promesse social dello showman. Dove e quando vederlo

Ora è ufficiale: Fiorello torna in onda su Rai Radio 2 con La Pennicanza, insieme a Fabrizio Biggio. L’annuncio è stato fatto durante una diretta Instagram fatto dal comico, che tra l’altro lo scorso giugno ha intrattenuto i radioascoltatori con gag, sketch comici, scherzi ai personaggi noti e degli spazi di approfondimento. “Saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c’è in giro“, ha detto lo showman.

L’annuncio di Fiorello sui social

Qualche giorno fa, l’amico di lunga data di Amadeus si è collegato in diretta con Biggio e ha raccontato di essere al ristorante. Nonostante il caos che c’era sul post, ha annunciato il ritorno in radio con La Pennicanza, trasmesso per un breve periodo lo scorso giugno. “Biggio, dì al pubblico che stiamo per arrivare” – ha esordito – “Noi saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c’è in giro. La ventata di aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi. I più giovani di noi fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi“. Lo stesso ha poi ironizzato dicendo di aver letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto e di aver quindi deciso per questo di tornare. “Ho pensato che allora possiamo andare pure noi“, ha continuato.

Una gag che ha già fatto sorridere il pubblico, desideroso di scoprire quali saranno le novità che i due conduttori hanno in serbo per i radioascoltatori.

Quando torna La Pennicanza

Al momento non si sa la data precisa in cui il programma radiofonico tornerà in onda, ma secondo quanto anticipato da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio il grande ritorno potrebbe avvenire a partire dal mese di ottobre. “Non è un nuovo programma” – hanno dichiarato – “è La Pennicanza. Quella di giugno è stata una prova. Deve rimanere così, non dobbiamo prepararci niente. I periodi sono brutti, orrendi. Dobbiamo aprire sta finestra di ca***ggio totale. Torniamo a ottobre“. In più, ci sarebbe anche un’altra grande novità. Lo showman siciliano ha infatti rivelato che vorrebbe portare il suo programma radiofonico a Torino, alle ATPFinals, in programma dal 9 al 16 novembre. “Ci sto pensando“, ha infatti concluso lui.

Il successo sembra essere garantito: dopo Viva Rai 2, Fiorello è tornato con un nuovo format che, nel mese di giugno, è stato più che seguito e che potrebbe rappresentare ora una vera svolta per la carriera del conduttore.