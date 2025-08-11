Festival di Sanremo 2026, dietrofront: cosa sta succedendo

Grandi novità sul Festival di Sanremo, che stavolta pare abbia fatto una retromarcia e abbia preso un’altra decisione inaspettata.

Ancora colpi di scena sull’organizzazione del Festival di Sanremo, che sarà nel 2026 condotto e diretto sempre da Carlo Conti. Stavolta il comune di Sanremo rischia di non accogliere la storica kermesse nel suo territorio, per via di un dietrofront – quasi – ufficiale. La Rai è al momento impegnata nelle trattative con il Comune ligure, ma nel frattempo diverse città si stanno già facendo avanti per ospitare il Festival più seguito d’Italia. Ci sono però delle tensioni legate ad accordi economici, soprattutto quelli sugli incassi pubblicitari, che stanno mettendo in discussione la sede della manifestazione canora.

Ci sono già molte candidature in tutto il territorio italiano, e pare che la Rai abbia già pensato ad alcuni nomi se la città di Sanremo non dovesse più accogliere la kermesse.

Cosa succede al Festival di Sanremo

Al momento non c’è niente di ufficiale, ma di certo in molti non riescono ancora ad immaginare un Sanremo senza Sanremo. Secondo quanto scritto su Il Messaggero, sarebbero già diverse le città che si sono candidate per accogliere il Festival della Canzone Italiana. La città di Torino è la prima in lista, anche perché ha sempre ambito ad eventi di caratura nazionale e internazionale, tanto che qualche anno fa ha anche ospitato l’Eurovision Song Contest, l’anno successivo alla vittoria dei Maneskin. In più si sta parlando anche di Jesolo, Riccione, Messina, Gallipoli e Taranti. Tutte zone molto attive in ambito turistico e culturale, e quindi eventualmente pronte ad aprire le porte a un evento di successo come la kermesse musicale, che va ogni anno in onda su Rai 1.

Nel frattempo, Carlo Conti continua a non fermarsi e ad ascoltare i brani candidati. Il direttore artistico sta già lavorando dietro le quinte, e nel frattempo i fan iniziano a chiedersi chi potranno essere i Big della prossima edizione. Di certo ci sono grandi aspettative e il cast promette entusiasmanti sorprese.

Angelina Mango torna a Sanremo?

Le indiscrezioni dicono intanto che sul palco di Sanremo potrebbe esserci, durante l’edizione 2026, un grande ritorno, cioè quello di Angelina Mango. La giovane cantante ha trionfato due anni fa sul palco dell’Ariston e ha anche partecipato all’Eurovision Song Contest, presentando il brano inedito La noia. Da qualche tempo si è allontanata dalla musica, decidendo di prendersi una pausa per alcune questioni personali. Con grande sorpresa, la figlia del compianto Mango potrebbe però tornare proprio lì dove tutto è iniziato. Per la conferma bisognerà attendere però ancora un altro po’.