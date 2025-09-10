Festival 2026, spunta un artista amatissimo: il grande ritorno che fa sognare i fan

Carlo Conti è già all’opera per organizzare il Festival di Sanremo 2026, e intanto è già partito il toto-nomi.

Il Festival di Sanremo 2026 è in preparazione, e il direttore artistico Carlo Conti sta scegliendo i nomi che faranno parte del cast. Negli ultimi mesi ci sono già state le prime ipotesi sugli artisti della prossima edizione, ma nelle ultime ore nuovi rumours hanno parlato di clamorosi ritorni e della partecipazione di alcune leggende della musica italiana.

Il toto-nomi di Sanremo 2026

Le prime ipotesi sul cast sono arrivate direttamente da Massimiliano Longo di All Music Italia, che ha rivelato nelle ultime ore chi potrebbero essere gli artisti in gara della prossima edizione della kermesse musicale, condotta anche stavolta da Carlo Conti. Secondo quanto scritto, tra i ritorni più attesi ci sarebbe quello di Angelina Mango, tornata da poco sul palco – in occasione del concerto di Olly – dopo un anno di pausa dalle scene. Si parla inoltre di molti altri giovani cantanti come Alfa, Blanco, Mahmood, Sarah Toscano, Leo Gassman, Virginio, Settembre, Sangiovanni, Tananai, LDA e Aka7even.

Secondo la lista pubblicata su All Music Italia, a questi potrebbero aggiungersi molti altri artisti come Serena Brancale, Arisa, Anna Tatangelo, Malika Ayane, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Ermal Meta, Enrico Nigiotti, Sal Da Vinci, Eugenio in Via di Gioia, Tommaso Paradiso, Fedez e Marco Masini. Tutti cantanti che hanno già partecipato in passato al Festival e che potrebbero ora salire nuovamente sul palco dell’Ariston.

Grandi sorprese sul palco dell’Ariston

Lo stesso portale All Music Italia ha tra l’altro rivelato la presunta presenza di alcune vere leggende della musica. Tra queste si pensa allo storico Fausto Leali e a Patty Bravo, ma anche a California, uno dei membri dei Coma Cose che potrebbe stavolta partecipare come solista. Si parla anche di Benjii e Fede, Tommy Cash che con ha creato molto scalpore con la sua Espresso Macchiato portata all’Eurovision, Matteo Bocelli (figlio dell’amatissimo cantante Andrea). Le voci dicono che potrebbe arrivare anche una coppia inattesa, cioè quella composta da Tiziano Ferro e Madame.

Il cantante di Latina potrebbe infatti partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo, e questa sua presenza rappresenterebbe un grande ritorno sulla scena musicale italiana dopo una pausa presa per motivi familiari. Si potrebbero infine citare i nomi di Emma Nolde e Motta, Cioffi, Ste, Amara, Luché e La Nina. Tutti nomi interessati, quelli proposti, che potrebbero stupire il pubblico se salissero sul palco dell’Ariston e se partecipassero alla tanto attesa manifestazione musicale, che è la più amata dell’anno.