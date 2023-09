Il primo album di inediti di Federica Abbate, “Canzoni per gli altri”, è disponibile per Carosello Records/Epic da venerdì 22 settembre su tutte le piattaforme digitali. Composto da 9 tracce, è un songwriter album in cui convivono sonorità pop e urban mostrando quanto Federica sia una cantautrice versatile e di talento. Oltre alle già note “Doppio nodo”, “La pioggia prima di cadere” e “Canzoni per gli altri”, title track del nuovo progetto discografico fuori dall’8 settembre, il disco conterrà 6 brani inediti realizzati in collaborazione con altrettanti artisti, ognuno dei quali ha lavorato insieme a Federica ad una traccia, apportando la propria cifra stilistica.

Per questo progetto discografico Federica Abbate ha unito ballad, grazie al contributo di Alessandra Amoroso, Ana Mena, Elisa, Francesca Michielin e Matteo Romano, ad atmosfere urban rap con il supporto di Emis Killa, Fred De Palma, Mr.Rain e Nashley e un tocco indie portato da Franco126.

Federica Abbate porterà la sua nuova musica sul palco in una data speciale, “Canzoni Per Gli Altri Live”, prodotta da Vivo Concerti. Il live del 26 novembre, a Milano in Santeria Toscana 31, sarà un’occasione unica per apprezzare dal vivo il mix originale di pop e urban proposto nel nuovo progetto discografico della cantautrice. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da lunedì 25 settembre alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 30 settembre alle ore 10:00.

Abbiamo intervistato Federica Abbate per parlare del suo nuovo disco, Canzoni per gli altri. Ecco cosa ci ha raccontato.

Canzoni per gli altri è il tuo primo album, in uscita il 22 settembre 2023. Mi racconti la genesi del disco?

La scrittura dell’album non ci ha messo tantissimo perché io scrivo molto a flusso libero. Per queste canzoni ho avuto molta libertà. Solitamente un autore ha una data, un delivery, cosa scrivere e come. Nelle mie canzoni volevo andare libera, sono stata istintiva, il lavoro complesso è stato quello che viene dopo, come produrle, ad esempio. Avendo sempre collaborato per gli altri, avevo il desiderio di avere ospiti per questo songwriting album. Sono partita proprio dall’idea di mettere al centro la mia penna, nelle varie sfaccettature con i suoi mondi diversi. Per ogni canzoni ho scelto quindi un amico, un compagno di viaggio.

Un disco dalle varie sfumature che vengono riprese anche dalla copertina stessa dell’album

Assolutamente. Queste 9 persone rappresentano le nove canzoni e hanno degli oggetti in mano che richiamo il brano. Mi viene in mente ad esempio la rosa, che richiama “Sorry”. Al centro, questa volta, ci sono io che guardo in camera, incredibile! E’ stata una mia sfida di passaggio dall’autore all’artista. Io partivo dalla scrittura, il mio habitat naturale, ma tutto quello che ruotava intorno alla canzone -dal look, stylist, foto…- per me è stata una giunga, ho dovuto imparare tutto. Il fatto che questi 10 artisti, che io stimo davvero molto, mi abbiano legittimata non solo come autrice ma in quanto artista, ha avuto un valore incredibile.

Hai sempre pensato di far uscire un album o non ci avevi pensato?

Avevo in testa da tempo l’idea di fare un disco ma non sapevo come lo volevo fare, cosa volevo dire in quanto Federica artista. Ci è voluto tempo per trovare il concept, da dove partire. E’ iniziato tutto con il brano “Canzoni per gli altri”, poi da quel punto ho diramato tutti i raggi e ho chiuso il cerchio. Poi mi sono presa il tempo di scriverle e di far collimare la registrazione anche con gli impegni degli ospiti presenti nell’album. Ho dovuto imparare tantissimi aspetti nella realizzazione di una canzone – o di un album- che tu da autrice non conosci in prima persona (dal mix alla cover).

L’ultimo singolo rilasciato è proprio questo che hai citato, insieme ad Elisa, Canzoni per gli altri, titletrack dell’album.

Elisa è una delle cantautrici/autrici più forti che abbiamo in Italia. Chiaramente essendo un sognwriting album e chiamandosi “Canzoni per gli altri”, il mio sogno era quello di averla a bordo. Era un sogno ma siccome lei è una donna e professionista dal cuore d’oro, mi ha detto di sì. Non ci potevo credere, per me era davvero la chiusura del cerchio. Quando lavori tanto ad una cosa ed esce esattamente come te l’aspettavi, ringrazi davvero il Signore. Elisa è molto simile a me per tanti versi, è cantautrici come me ma anche a livello umano siamo molto simili. Lei è donna semplice, autentica, con grandi valori, non era scontato che mi dicesse di sì.

Ti ricordi la prima canzone scritta per qualcuno? E per questo disco il primo pezzo nato

Certo, la prima canzone che ho scritto è stata “Danzeremo a luci spente” per Deborah Iurato di Amici. Vinse. Il primo pezzo per il disco, invece, è stato “A capo il mondo”, insieme a Calcutta, rimasta lì ma me ne ero innamorata, l’avevo sempre trovata una chicca.

E il 26 novembre in Santeria Toscana, a Milano, ci sarà il tuo live…

Sono felicissima, da tanto aspettavo che ci fosse una dimensione concreta, live, per l’album e per le stesse canzoni. Posso finalmente incontrate e abbracciare le persone che mi hanno spesso commentato le canzoni con messaggi. E potrò finalmente rendere vivi i brani di questo disco.

“CANZONI PER GLI ALTRI” TRACKLIST E STREAMING

1. Canzoni per gli altri (feat. Elisa)

2. Sorry (feat. Nashley)

3. Grandine (feat. Alessandra Amoroso)

4. Tra una canzone e l’altra (feat. Franco126)

5. Scrivimi con la tua voce (feat. Ana Mena)

6. A capo il mondo (feat. Francesca Michielin)

7. Doppio nodo (feat. Fred De Palma, Emis Killa)

8. La pioggia prima di cadere (feat. Mr.Rain)

9. Sogni prima di dormire (feat. Matteo Romano)

Foto | Claudia Campoli