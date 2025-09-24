Fabio Concato, un mese dopo l’annuncio: “Tutto procede, sempre più determinato a guarire”

A poco più di un mese dal post con cui aveva reso pubblica la malattia, Fabio Concato è tornato a parlare ai fan su Instagram. E lo fa in modo semplice e diretto, con una simpatica citazione di Vasco Rossi per far capire che ottimismo e serenità sono parte integrante del suo percorso di guarigione

Fabio Concato, la cura dopo la paura

“Tutto procede, compreso il mio desiderio sempre più determinato di guarire. Sono certo che ci rivedremo presto perché, come cantava il Poeta, io sono ancora qua… e già!”, ha scritto, ringraziando per “l’interessamento e l’affetto” che ogni giorno riceve. Il cantautore non ha aggiunto dettagli clinici — né tipologia né localizzazione del tumore — nel rispetto della propria privacy.

La citazione di Io sono ancora qua brano pubblicato da Vasco Rossi nel 2011 con il quale anche il cantante di Zocca elencava i non pochi problemi personale, e di salute, che non lo avevano rallentato, non è ovviamente sfuggita ai lettori più attenti.

Concerti rinviati: non ci sono novità

Al momento i concerti in programma questa estate sono stati rinviati a data da destinarsi: tutto dipende dall’evoluzione del percorso terapeutico. Il messaggio è chiaro: la priorità resta la salute, ma l’artista guarda al rientro sul palco con fiducia. Un po’ come se il percorso di guarigione dovesse passare anche dal palco e da nuovi incontri con il pubblico.

L’onda di affetto: colleghi e pubblico

Il nuovo post ha generato centinaia di messaggi di vicinanza, tra cui quelli di molti colleghi. Tra i primi a farsi sentire anche Samuele Bersani, a testimonianza di una stima condivisa nel mondo della musica. Una presenza significativa quella di Bersani, da poco rientrato in attività dopo una diagnosi – un tumore ai polmoni – che il cantautore bolognese aveva rivelato personalmente al pubblico in occasione proprio del suo ritorno in scena.

Concato ha sottolineato quanto quell’energia positiva lo sostenga: “Le parole affettuose, messe insieme, diventano preghiera… e io ne respiro tutta la sorprendente energia”.

Ricordando il Telefono Azzurro

Voce tra le più riconoscibili del cantautorato italiano, Concato ha firmato brani diventati patrimonio collettivo come “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio”, “Ti ricordo ancora”, oltre a un repertorio che ha attraversato decenni mantenendo stile, misura e una notevole raffinatezza.

Figlio d’arte – il padre è stato un apprezzatissimo chitarrista jazz, i nonni erano cantanti lirici – Fabio Concato ha debuttato nei teatri off milanesi per poi esplodere a metà anni ’80 con un paio di album di enorme successo.

Tra le note biografiche va sottolineato un aspetto che pochi ricordano: Concato è stato uno dei primi artisati italiani a sposare la causa del Telefono Azzurro cui dedicò una canzone i cui proventi andarono interamente a finanziare il servizio di assistenza ai bimbi maltrattati. Era il lontano 1988 e il brano dal titolo 051-222525 arrivò al primo posto in classifica.