Ex cantante di Amici si confessa e rivela un segreto: “Maria De Filippi è stata la prima..”

L’ex allieva di Amici ha rotto il silenzio dopo anni e ha parlato di un retroscena che riguarda Maria De Filippi.

Un’ex allieva di Amici ha parlato della sua partecipazione al talent, svelando anche qualche retroscena su Maria De Filippi. Si tratta della giovane Gaia che, in un’intervista rilasciata per Vanity Fair, ha svelato qualche informazione in più su X Factor, il programma in cui è arrivata seconda, e sulla vittoria della trasmissione Mediaset. Nel 2019 c’è invece stata la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Gaia e il retroscena sulla sua carriera

Nel corso di questa dichiarazione pubblica, l’artista si è raccontata a cuore aperto e ha parlato di tutte le difficoltà che ha riscontrato nel corso degli anni e che riguardano la sua ansia. Di recente lei stessa ha infatti pubblicato un post sui social, con cui ha dichiarato che l’ansia ha profondamente influenzato la sua vita quotidiana e la sua carriera. “Mi è capitato più volte di sentire un senso di vuoto” – ha detto lei – “Ho imparato a riconoscere queste emozioni più tardi, ad accoglierle e a non fuggirne. Sono una persona che sente tanto, parecchio, a volte troppo“. Ha inoltre svelato di essere arrivata a Sanremo dopo mesi di lavoro intenso per il disco e di aver quindi avuto poco tempo per staccare la spina.

“Mi sono ritrovata su quel palco con un po’ di stanchezza in più che mi ha inevitabilmente portata a essere più reattiva verso l’esterno” – ha continuato – “e a percepire più intensamente i mille input di quella settimana così speciale, ma anche un po’ caotica“. Si è infine detta molto soddisfatta dell’accoglienza che ha avuto il brano che ha portato sul palco dell’Ariston, durante la famosa kermesse musicale.

Cosa ha detto su Maria De Filippi

Nel corso della stessa intervista, Gaia ha fatto anche un bilancio della sua carriera, che è iniziata nel 2016 con X Factor. “È stata un’esperienza shock nel bene e nel male. Entri in un contesto in cui gli altri hanno le idee chiare su quello che dovresti fare e sbatti la testa contro cose che senti che non ti appartengono”, ha esordito lei sostenendo di aver fatto il possibile per difendere la sua cultura e la sua identità. Per lei la vera svolta è arrivata nel 2019 con Amici e, a tal proposito, ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Maria De Filippi.

“Lei mi ha detto ‘Il microfono è tuo, scegli!‘” – ha detto lei – “Fino a quel momento mi avevano spinto a cantare canzoni di altri, volevano che facessi un percorso più standard. E magari sarebbe stato più facile, ma io ho bisogno che le canzoni prima di tutto risuonino dentro di me. Lei è stata la prima che ha creduto nel fatto che potessi cantare in portoghese“.