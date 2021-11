È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Tudo bem?“, il nuovo singolo di Evandro, che ha conquistato milioni di streaming con i singoli “Guacamole”, “Roma centro” e “Ritrovarci (Califormia)”.

Il brano è stato scritto e composto da Evandro e prodotto dall’artista con Pietro Paroletti e racconta delle paure dei giovani di oggi sul futuro.

«Ho scritto ” Tudo bem? ” quando ho realizzato che, se non si pone abbastanza attenzione alla direzione che prende la propria vita, si rischia che qualcun altro possa decidere al posto nostro. Questo è il timore più grande per ogni ventenne».

Evandro presenterà “Tudo bem?” per la prima volta dal vivo, insieme ad altri nuovi brani in anteprima, durante il concerto in programma per sabato 27 novembre al Largo Venue di Roma (Via Biordo Michelotti 2, ore 21:00).

Le prevendite per l’evento sono disponibili sulla piattaforma DICE, cliccando qui

Sul palco Evandro salirà con la sua band composta da Antonio Falanga alla chitarra, Andrea Zanobi al basso ed Emanuele Fragolini alla batteria. Il live a Largo Venue sarà una prima, vera occasione per conoscere la musica di Evandro dal vivo e senza filtri.

Abbiamo intervistato Evandro per parlare del suo live del 27 novembre 2021 e del ritorno con il nuovo singolo e l’Ep. E siamo partiti proprio dal live del 27 novembre prossimo…

Sono felicissimo, avrò finalmente modo di incontrare una parte di pubblico che mi segue per la musica, non solo amici e parenti che venivano ai live.. Sono molto emozionato all’idea, è il primo live che faccio dopo l’esperienza ad Amici, ci tengo che venga bene, che le persone siano intrattenute, che ci si diverta e si stia bene. C’è un leggero stress ma è necessario. Una giusta dose di stress e carica.

L’adrenalina e l’energia sono importanti per un artista…

Sì, è quello, oggi viene viene chiamata con la cazzimma (ride). Grinta è troppo arcaico. Ne ho molta, sono attento che questo live vada bene. So di gente che si sta organizzando dal Nord e dal Sud Italia per venirmi a vedere, in questo gruppo su Telegram che ho creato perché si mettessero d’accordo tutti quanti. Non vedo l’ora di incontrarli e di cantare l’Ep davanti a loro.

Mi aggancio a quello che hai detto per parlare del tuo nuovo singolo e dell’Ep…

E’ una specie di riassunto dell’ultimo anno e mezzo della mia vita, in momenti diversi. Molti ne ho scritti dopo Amici, ho iniziato a produrre da solo. La maggior parte l’Ep sarà prodotto da me, con un team che mi ha aiutato a realizzare questi pezzi. Ma gli arrangiamenti sono, in gran parte, opera mia. E’ una presentazione precisa della mia persona, un prodotto autentico e sincero, senza filtri.

Il primo singolo di cosa parla?

Si intitola “Tudo bem”, l’ho scritto questa estate e parla del problema primo di ogni ventenne che si ritrova uscito dal liceo. Si deve affrontare tutto, c’è la scelta di “Cosa vuoi fare nella tua vita?” con l’idea che i prossimi anni condizioneranno la tua vita. Perché tu adesso scegli se fare Università, se lavorare… Parla delle aspettative da parte della società nei confronti del ventenne medio e tutta la pressione della vita quotidiana che ci impone. E ci ritroviamo a fare delle scelte quando è troppo tardi…

Sei più istintivo o razionale nelle scelte?

Sono troppo razionale, a volte. Dall’istinto sono passato più al pensato. Per me la canzoni devono dire qualcosa e devono arrivare alle persone. L’arte non è mai fine a se stessa, anche adesso le sto pensando le mie parole. Non vorrei fosse troppo istintiva la mia produzione, cosa faccio poi? Me lo ascolto da solo? (sorride) Ci tengo sia tutto autentico e mio. Se ho questa idea di vita con parole più fruibili per te, lo sto rendendo solo più semplice da dire, mantenendo comunque il mio pensiero.

