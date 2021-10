Annalisa sarà in radio dall’8 ottobre 2021 con il nuovo brano estratto dalla riedizione del suo ultimo disco di inediti, “Nuda”. Il pezzo scelto è “Eva + Eva” e vedrà il featuring di Rose Villain nella nuova versione.

L’annuncio è stato condiviso dalle stesse artiste via social, sia Annalisa che la stessa Rose:

Rose Villain ha ottenuto il grande successo grazie a Don Medellín, inciso insieme al rapper Salmo, e successivamente con il triplo disco di platino Chico, realizzato con Gué Pequeno e Luchè. Lei è la prima artista donna a far parte della Machete Empire Records.

Recentemente, nel luglio 2021, Emis Killa ha rilasciato il mixtape Keta Music Vol 3 e, all’interno del mixtape, è presente anche il brano Psycho dove c’è la partecipazione di Rose Villain.

E da venerdì 8 ottobre, il featuring insieme ad Annalisa in Eva + Eva.

Annalisa, Eva + Eva, Testo

Qui sotto potete leggere il testo della versione originale della canzone:

Fammi cadere

Se inciampo o dimentico un passo tu non mi tenere

Camminiamo scalzi sull’asfalto del marciapiede

Ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere

Tu dammi da bere

L’aria si fa calda

Stretti come black mamba

Aspettiamo l’alba

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva + Eva, Eva + Eva

Mi puoi dare tutto, ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva + Eva, Eva + Eva

Tetti di lamiere

Noi con due cannucce, sì, ma nello stesso bicchiere

In queste sere

L’aria si fa calda

Stretti come black mamba

Vetri nella sabbia

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva + Eva, Eva + Eva

Mi puoi dare tutto, ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, sono Eva + Eva

Un nome solo non mi basta

Sono Eva + Eva, siamo Eva + Eva

Qualunque cosa succeda

Tu non ti fermare

Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca

Ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

Cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva + Eva, Eva + Eva

Mi puoi dare tutto, ma non quello che mi manca

Stesi come panni per le strade di Caracas

Chiamami per nome, un nome solo non mi basta

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, sono Eva + Eva

Eva + Eva