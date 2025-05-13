Eurovision, il montepremi del vincitore: quanto potrebbe guadagnare Lucio Corsi

Dal 13 al 17 Maggio 2025 andrà in onda L’Eurovision Song Contest 2025, manifestazione canora che ha un eco internazionale non indifferente. In particolare l’edizione in corso è stata oggetto di diverse polemiche che hanno coinvolto alcuni cantanti: dalla partecipazione di Tommy Cash, che con la sua Espresso Macchiato ironizza su alcuni stereotipi italiani, alla quella della cantante israeliana, Yuval Raphaael, la cui presenza è stata contestata da diversi organizzazione pro-pal. Sede dell’Eurovision il St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera.

L’evento sarà accompagnato da diversi live e manifestazione canore, anche se l’attenzione è concentrata sull’esibizione delle due semifinali che daranno l’accesso alla serata conclusiva a cui l’Italia, rappresentata da Lucio Corsi, partecipa di diritto. Quest’anno la Rai ha affidato la conduzione dell’Eurovision a Gabriele Corsi e Big Mama, quest’ultima reduce dell’esperienza del concertone del 1 Maggio. La 69esima edizione del competizione canora sarà ricca din colpi di scena e non mancheranno i momenti di spettacolo.

I due conduttori italiani si sono detti entusiasti di poter essere testimoni diretti dell’evento e di poterlo raccontare al pubblico italiano. Rappresentante della musica italiana Lucio Corsi, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Alla kermesse ligure ha conquistato il secondo posto dietro a Olly e ha ricevuto l’attenzione della critica e del pubblico. Quando Olly ha rinunciato all’Eurovision ha accettato con entusiasmo di prendere parte ad una competizione così in vista. Corsi non mira a vincere, desidera solo portare la sua musica e condividere le sue emozioni.

Eurovision 2025, Lucio Corsi: “Volevo essere un duro sarà tradotta”

Recentemente Lucio Corsi ha rivelato che la sua esibizione all’Eurovision sarà centrata sulla musica e sulla canzone. Per questo ha rivelato che la sua Volevo essere un duro sarà tradotta, un modo per far comprendere meglio il testo e per coinvolgere anche il pubblico che non comprende l’italiano e che potrebbe non percepire il suo messaggio.

Tra gli altri artisti italiani in gara anche Gabry Ponte che farà ballare con la sua Tutta l’Italia. Il dj rappresenta San Marino ed è pronto a godersi questa splendida esperienza. I due cantanti potrebbero essere tra i potenziali vincitori, gareggiano per divertirsi ma non negano che vincere sarebbe una grande soddisfazione. Ma qual è il montepremi destinato a chi conquista il primo posto?

Eurovision 2025, quanto si vince: l’ammontare reale della cifra

Quest’anno all’Eurovision Song Contest 2025 ci sarà più Italia del solito e sperare che uno degli artisti in gara possa trionfare è legittimo. Si è parlato molto della cifra messa in palio, e dell’ammontare del montepremi finale su cui ad oggi non ci sono notizie ufficiali. Il vincitore solitamente riceve un microfono in cristallo, è protagonista di una grande festa e gode dell’eco mediatico suscitato dall’evento. Per quanto riguarda i soldi in palio sembra che non ci sia nessun montepremi.

I cantanti possono solo approfittare della popolarità generata da una manifestazione canora così internazionale, in vista anche sui social dove vengono prodotti moltissimi contenuti legati proprio all’Eurovision. Alcuni cantanti hanno già approfittato delle polemiche e delle critiche proprio per affermarsi in stati diversi da quello d’origine. Ne è la prova proprio Tommy Cash che nonostante le critiche è già un personaggio molto popolare a livello internazionale. Nei giorni scorsi è uscito il remix di Espresso Macchiato realizzato con Tony Effe.