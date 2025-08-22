Eurovision 2026, tutte le novità: location, date, costo biglietti

Nella storia dell’Eurovision non sono poche le città che hanno avuto l’onore di ospitare più di una volta la manifestazione. Tra queste spicca Vienna, che si prepara ad accogliere nuovamente una kermesse capace di unire spettacolo, cultura e turismo. La capitale austriaca non sarà soltanto uno sfondo, ma un palcoscenico in cui tradizione e modernità

Nella storia dell’Eurovision non sono poche le città che hanno avuto l’onore di ospitare più di una volta la manifestazione. Tra queste spicca Vienna, che si prepara ad accogliere nuovamente una kermesse capace di unire spettacolo, cultura e turismo. La capitale austriaca non sarà soltanto uno sfondo, ma un palcoscenico in cui tradizione e modernità troveranno un nuovo equilibrio.

La città, famosa per aver dato i natali a Mozart e Beethoven, porta con sé un’eredità musicale che ha influenzato l’intera Europa. Oggi questa tradizione si rinnova anche attraverso grandi eventi contemporanei che attraggono un pubblico giovane e internazionale. In questo scenario, l’Eurovision trova terreno fertile per raccontare nuove storie e proporre contaminazioni artistiche uniche.

Ospitare un evento di simile portata significa anche rimettere in moto un’intera macchina organizzativa. Alberghi, trasporti, strutture ricettive e servizi culturali si preparano a vivere settimane di fermento. Non si tratta solo di musica, ma di una vera e propria celebrazione collettiva che tocca ogni angolo della città.

Vienna ha già dimostrato più volte di saper reggere il peso di grandi manifestazioni internazionali, garantendo sicurezza e un’accoglienza calorosa. Proprio per questo, la scelta della capitale austriaca non stupisce: un luogo simbolico che unisce la sua lunga storia musicale a una visione moderna e internazionale.

Date e location già fissate

La 70ª edizione dell’Eurovision si terrà ufficialmente alla Wiener Stadthalle, un’arena da 16.000 posti che già in passato ha ospitato la competizione. Le semifinali sono previste per il 12 e 14 maggio, mentre la finalissima andrà in scena il 16 maggio 2026. Come sottolineato da Libero, l’atmosfera che circonderà la capitale austriaca sarà quella di una vera festa europea, con migliaia di spettatori pronti a riempire strade, locali e piazze.

La Stadthalle non è solo una sede logistica, ma un vero simbolo di come Vienna sappia trasformarsi in centro nevralgico della cultura pop contemporanea. La scelta della location, ribadita anche dall’EBU e dall’emittente nazionale ORF, conferma la volontà di garantire uno spettacolo all’altezza di un pubblico mondiale.

Biglietti e curiosità sull’attesa edizione

Per quanto riguarda i biglietti, Eurovisionworld.com segnala che la vendita inizierà verso la fine del 2025, con tagliandi disponibili non solo per le tre serate live, ma anche per prove generali e spettacoli dedicati alle famiglie. Negli anni passati i prezzi sono oscillati tra gli 11 e i 427 euro a seconda delle edizioni, con la finale sempre più costosa rispetto alle semifinali. È quindi probabile che anche a Vienna i costi seguiranno una simile forbice, garantendo un’ampia scelta per i diversi tipi di pubblico.

Oltre ai biglietti standard, saranno riservati pacchetti speciali per i membri dei fan club ufficiali dell’Eurovision, che avranno accesso a una “fan zone” situata proprio sotto il palco. Questo dettaglio rende l’esperienza ancora più coinvolgente per chi desidera vivere da vicino l’energia del concorso. L’attesa cresce, e Vienna è già pronta a tingersi dei colori e delle voci che renderanno il maggio 2026 indimenticabile.