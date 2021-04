Essere Umano: il nuovo singolo di Ligabue (Testo e Video)

Dal 23 aprile, è in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Ligabue, Essere Umano, quarto estratto da 7, il tredicesimo album di inediti del rocker di Correggio, dopo La ragazza dei tuoi sogni, Volente o nolente e Mi ci pulisco il cuore.

7, come ricordiamo, è stato pubblicato anche insieme al cofanetto 77+7, che comprende l’album e la versione rimasterizzata dei 77 singoli pubblicati da Ligabue nel corso della sua carriera trentennale.

Tornando ad Essere Umano, il singolo è accompagnato da un video, prodotto da Luciano Tomasin Studio per Kore Visuals e diretto da Constantin Kore Bolohan.

Riguardo Ligabue, ricordiamo anche che l’evento 30 Anni In Un (Nuovo) Giorno, previsto per il 19 giugno 2021 (che avrebbe dovuto tenersi inizialmente il 12 settembre 2020), che si terrà alla RCF ARENA di Reggio Emilia – Campovolo, è stato ulteriormente rinviato al 4 giugno 2022 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.

Di seguito, trovate il testo di Essere Umano. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Essere Umano: il testo

Cogliere la prima mela

E tutti gli altri guai

Perdere la testa

In qualche posto prima o poi

Fare i furbi sempre

Nella gara col destino

Essere per il momento

Essere umano.

Chiedere a qualche stella

Che ci pensi lei

Splendere di luce propria

E non saperlo mai

Piangere e uccidere

Ma nel vestito buono

Essere decisamеnte

Essere umano.

Qui

Funziona così

Un giorno chiodo

Un giorno martеllo

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno star

Un giorno zimbello

Nel giorno più bello.

Spingere lo sguardo dove

Non si vede più

Chiedersi fin troppe volte

Come va lassù

Fingere che crescere

Non sia un processo sano

Essere per l’occasione

Essere umano

Spendere con troppa noia

Il tempo che non hai

Credere davvero

Di sapere cosa vuoi

Prendere l’antidoto

Per prendere il veleno

Essere sentitamente

Essere umano.

Qui

Funziona così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno roccia

Un giorno cristallo

Un giorno tracollo

Qui

Succede così

Un giorno santo

Un giorno flagello

Un giorno tranquillo.

C’è uno spiffero nell’anima

Ci si ammala facilmente

Quando c’è corrente

Quanta nebbia

Viene e va

Ridere per fare tutto

Il sangue che si può.

Scendere dal letto

Con un altro perché no

Vivere spavento ed attrazione per il tuono

Essere o non essere

Ma essere umano.

Qui

Procede così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno boia

Un giorno fratello

Un giorno tracollo

Qui

Succede così

Un giorno palle

Un giorno cervello

Un giorno intervallo.